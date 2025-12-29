ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की 3 दिवसीय हड़ताल, धमतरी में भी सरकारी काम प्रभावित

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की 3 दिवसीय हड़ताल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के हजारों कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर हैं. छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों और विकास खंडों में हड़ताल की जा रही है. धमतरी शहर के गांधी मैदान में भी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी जुटे और मांग पूरी करने के लिए आवाज बुलंद की.

मोदी की गारंटी पूरी नहीं: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के रूप में कर्मचारियों से वादे किए गए थे. साथ ही शपथ पत्र भी जारी किया गया था. जिसमें महंगाई भत्ता सहित कर्मचारी अधिकारी हित की कई बातें थी. आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी मोदी की गारंटी पूरी नहीं की गई है.

अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा. - अमित महोबे, पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन

धमतरी के गांधी मैदान में भी नारेबाजी की गई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई सरकारी काम प्रभावित: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन पर चले जाने से शासकीय कार्यालयों का कामकाज ठप नजर आया. कई शासकीय कामों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई विभागों में जरूरी सर्टिफिकेट तक के काम प्रभावित हो रहे हैं.

प्रदेश के जिलों और ब्लॉक स्तर पर फेडरेशन के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फेडरेशन की प्रमुख मांगें