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सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर डीए देने की मांग, पेशनर्स को लेकर भी फेडरेशन ने डिप्टी सीएम के सामने रखी बात

रायपुर : मंगलवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 की देयतिथि से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत यानी DR स्वीकृत करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है.

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है.इसी के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी देय तिथि से इसका लाभ मिलना चाहिए. इससे कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित होगा.







डिप्टी सीएम ने दिया आश्वासन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने उपमुख्यमंत्री को शासकीय सेवकों के हित में ‘मोदी की गारंटी’ के अंतर्गत किए गए वादों को याद दिलाते हुए सौंपे गए मांग पत्र का शीघ्र निराकरण के लिए शासन स्तर पर आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया. उपमुख्यमंत्री से इस विषय पर मुलाकात कर फेडरेशन ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों की मांगों को शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया.उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए इन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी.





इस मौके पर शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय लहरे, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय संघ के संयोजक संजय शर्मा, नगरीय निकाय पेंशनर्स संघ के प्रांताध्यक्ष श्रवण ठाकुर, दुर्ग जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के महासचिव अनुरूप साहू और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी भानुप्रताप यादव उपस्थित थे.