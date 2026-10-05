छत्तीसगढ़ से शहडोल पहुंचा हाथी, मुनादी कराकर लोगों को किया जा रहा अलर्ट

छत्तीसगढ़ से शहडोल पहुंचा हाथी, मुनादी कराकर लोगों को किया जा रहा अलर्ट
छत्तीसगढ़ से आये हाथी के बाद वन विभाग अलर्ट पर, ग्रामीणों के मोबाइल में गजरक्षक एप डाउनलोड कराया जा रहा. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:45 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले में एक बार फिर से एक हाथी पहुंचा हुआ है. ये हाथी जिले के केशवाही रेंज में आया है, जिसके बाद से वन विभाग की टीम एक्टिव हो चुकी है. आसपास के ग्रामीणों को भी अलर्ट किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि हाथी अकेला है. बताया जा रहा है कि हाथी अपने झुंड से बिछड़ा हुआ है. अकेला है इसलिए आबादी के पास वाले इलाकों में भी पहुंचने की आशंका है, जिसे देखते हुए वन विभाग की टीम और ज्यादा अलर्ट मोड पर है.
कहाँ से आया ये हाथी ?
शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पेन्द्रे बताती हैं कि "ये हाथी छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आया है. ये हाथी अभी केशवाही रेंज के तेंदुटोला बीट के आरफ 948 कक्ष में है. यह हाथी सीधे छत्तीसगढ़ से शहडोल के जंगल में पहुंचा है और अभी यह हाथी जंगल में ही है. शहडोल जिले के केशवाही रेंज का जो एरिया छत्तीसगढ़ जनकपुर बॉर्डर से लगता है वहीं से ये हाथी शहडोल जिले में प्रवेश किया है, जिसके बाद से ही वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है. लगातार हाथी की निगरानी की जा रही है. कई टीम इस हाथी के निगरानी पर लगी हुई है."
मुनादी कराकर लोगों को कर रहे अलर्ट
हाथी के आने के बाद जिस लोकेशन में भी हाथी है वहां के आसपास के गांव में मुनादी कराई जा रही है. लोगों को सावधान किया जा रहा है. साथ ही अकेले जंगल की ओर न जाने की सलाह दी जा रही है. इसके अलावा हाथी के आने पर उसे ना छेड़ने, उससे दूरी बनाए रखने के लिए भी अवेयर किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो.
ये भी पढ़ें:
- बांधवगढ़ से निकलकर चंदिया पहुंच गया कॉलर वाला हाथी, वन विभाग की उड़ी नींद, अलर्ट जारी
- बांधवगढ़ हाथी महोत्सव की धड़कन बना नन्हा कृष्णा, मोहन यादव से है खास कनेक्शन
हालांकि, हाथी अभी जंगल में ही है, इसके अलावा वन विभाग ने निगरानी के लिए कई टीमें बना दी हैं. ग्रामीणों के मोबाइल में गजरक्षक एप भी डाउनलोड कराया जा रहा है, इसी इलाके में छत्तीसगढ़ से पहले भी हाथी आते रहे हैं.