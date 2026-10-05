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छत्तीसगढ़ से शहडोल पहुंचा हाथी, मुनादी कराकर लोगों को किया जा रहा अलर्ट

छत्तीसगढ़ से शहडोल पहुंचा हाथी ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल जिले में एक बार फिर से एक हाथी पहुंचा हुआ है. ये हाथी जिले के केशवाही रेंज में आया है, जिसके बाद से वन विभाग की टीम एक्टिव हो चुकी है. आसपास के ग्रामीणों को भी अलर्ट किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि हाथी अकेला है. बताया जा रहा है कि हाथी अपने झुंड से बिछड़ा हुआ है. अकेला है इसलिए आबादी के पास वाले इलाकों में भी पहुंचने की आशंका है, जिसे देखते हुए वन विभाग की टीम और ज्यादा अलर्ट मोड पर है.