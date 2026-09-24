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EXPLAINER: बिजली सरप्लस, फिर भी महंगी क्यों, उत्पादन से बिल वसूली और सरकारी सब्सिडी तक क्या है पूरा गणित, देखिए खास रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन, मांग, सब्सिडी समेत कई आंकड़ों का विश्लेषण, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Chhattisgarh electricity analysis
छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन, मांग, सब्सिडी समेत कई आंकड़ों का विश्लेषण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2026 at 1:59 PM IST

12 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में है. इसे उत्पादन में सरप्लस राज्य भी कहा जाता है. यानी यहां का कुल उत्पादन उसकी कुल खपत से अधिक हैं. राज्य में सरकारी उत्पादन कंपनियों के तापीय और जल विद्युत संयंत्र हैं, साथ ही निजी उत्पादन इकाइयों से भी बिजली उपलब्ध होती है. इसके बावजूद बिजली की मांग और राज्य की अपनी औसत उत्पादन क्षमता के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है.

हालांकि अब जनवरी से मई 2026 के आंकड़ों में प्रदेश की अधिकतम बिजली मांग 7 हजार मेगावाट से भी ऊपर पहुंची, जबकि राज्य की अपनी स्थापित उत्पादन क्षमता 2,979 मेगावाट रही. ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छत्तीसगढ़ कितनी बिजली बनाता है, बल्कि यह भी है कि मांग और उत्पादन के बीच का अंतर कैसे पूरा होता है.

इसी के साथ दूसरा बड़ा सवाल बिजली की कीमत का है. अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दरें अलग हैं और 2026-27 के लिए नई दरें भी स्वीकृत की गई हैं. दूसरी ओर सरकार कई कैटेगरी में सब्सिडी भी देती है. इन छूटों का वित्तीय भार बिजली कंपनी तक पहुंचता है, वहीं सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया भी हजारों करोड़ रुपये में है. यानी बिजली का पूरा गणित उत्पादन से शुरू होकर खरीद, वितरण, बिलिंग, वसूली, सब्सिडी और बकाया तक जाता है. देखिए यह खास रिपोर्ट.

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छत्तीसगढ़ में बिजली से जुड़े आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मांग और औसत उत्पादन के बीच अंतर

जनवरी से मई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की स्थापित तापीय और जलीय उत्पादन क्षमता 2,979 मेगावाट थी. ऊपर ग्राफिक्स में दिए आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ राज्य की अपनी औसत उत्पादन क्षमता से मांग पूरी नहीं होती.

जनवरी में औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच लगभग 2585 मेगावाट, फरवरी में 2879 मेगावाट, मार्च में 3177 मेगावाट, अप्रैल में 4019 मेगावाट और मई में 3352 मेगावाट का अंतर रहा. यहां एक जरूरी बात यह है कि यह अंतर मांग और राज्य उत्पादन के औसत आंकड़ों का अंतर है. इसे सीधे बिजली खरीद की वास्तविक मात्रा या खर्च नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपलब्धता और आपूर्ति में केंद्रीय उत्पादन, निजी उत्पादन, पावर बैंकिंग और पावर एक्सचेंज जैसे माध्यम भी शामिल हैं.

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छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन, मांग, सब्सिडी समेत कई आंकड़ों का विश्लेषण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिर मांग कैसे होती है पूरी?

सरकार के जवाब के अनुसार उत्पादन और मांग के अंतर की प्रतिपूर्ति कई माध्यमों से की जाती है. इसमें केंद्रीय उत्पादन इकाइयां, प्रदेश में स्थापित निजी बिजली उत्पादन इकाइयां, पावर बैंकिंग और पावर एक्सचेंज शामिल हैं. यानी राज्य की अपनी उत्पादन कंपनी का आंकड़ा पूरे राज्य की उपलब्ध बिजली का अकेला आंकड़ा नहीं है. उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए अलग-अलग स्रोतों से बिजली जुटाई जाती है. इसीलिए छत्तीसगढ़ को केवल उसकी अपनी सरकारी उत्पादन क्षमता देखकर समझना पर्याप्त नहीं होगा. असली तस्वीर में राज्य की मांग, सरकारी उत्पादन, निजी उत्पादन और बाहर से उपलब्ध कराई गई बिजली सभी को एक साथ देखना होगा.

औसतन इस दर पर बिजली खरीदनी पड़ी

  • जनवरी 2026: ₹3.91 प्रति यूनिट
  • फरवरी 2026: ₹3.62 प्रति यूनिट
  • मार्च 2026: ₹2.86 प्रति यूनिट
  • अप्रैल 2026: ₹4.06 प्रति यूनिट
  • मई 2026: ₹4.30 प्रति यूनिट

बिजली बनाने की कितनी है लागत?

दस्तावेज में अलग-अलग उत्पादन इकाइयों की प्रति यूनिट उत्पादन लागत अलग-अलग है. सभी इकाइयों को मिलाकर संकलित उत्पादन लागत करीब ₹3.32 प्रति यूनिट बताई गई है.

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बिजली उत्पादन की लागत अलग-अलग इकाइयों में अलग-अलग है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिजली की दरों में कितना हुआ बदलाव

बिजली की दरें उपभोक्ता की श्रेणी और खपत के हिसाब से अलग-अलग हैं. 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों को 15 जून 2026 को मंजूरी दी गई थी जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं. घरेलू और गैर-घरेलू के अलावा कृषि और अन्य श्रेणियों के लिए अलग दरें निर्धारित हैं.

घरेलू बीपीएल समेत सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए

  • 0 से 100 यूनिट की दर ₹4.10 प्रति यूनिट थी, जो नई दर में ₹4.40 हो गई.
  • 101 से 200 यूनिट के लिए दर ₹4.20 से ₹4.50 हो गई
  • 201 से 400 यूनिट के लिए ₹5.60 से ₹6.00 रुपए तक पहुंची
  • 401 से 600 यूनिट के लिए ₹6.60 से ₹7.00 रुपए हो गई.
  • 601 यूनिट से अधिक खपत के लिए ₹8.30 से अब ₹8.80 प्रति यूनिट देने हो रहे.

गैर-घरेलू उपभोक्ताओं में नई दरें

  • 0-100 यूनिट पर ₹6.30
  • 101-400 यूनिट पर ₹7.30
  • 401 यूनिट से अधिक पर ₹8.70 प्रति यूनिट

सरकार कितनी देती है छूट?

बिजली बिल का पूरा बोझ उपभोक्ता पर नहीं पड़ता. अलग-अलग योजनाओं के तहत सरकार छूट और सब्सिडी देती है. बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है. 31 से 100 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले बीपीएल उपभोक्ताओं को 30 यूनिट से अधिक खपत पर मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के तहत 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है. अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 400 यूनिट तक की खपत पर पहले 200 यूनिट में शामिल ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार और फ्यूल एंड पावर परचेज की कुल देय राशि पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान बताया गया है. हालांकि निर्धारित शर्तों के तहत छह महीने से अधिक बकाया या 400 यूनिट से अधिक मासिक खपत की स्थिति में योजना की पात्रता प्रभावित होती है.

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घरेलू उपभोक्ता समेत सभी प्रकार के बिजली बिलों की कुल वसूली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों के लिए बिजली पर क्या है राहत?

कृषि बिजली कनेक्शन के लिए भी अलग राहत व्यवस्था है. डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना के तहत कृषि पंप कनेक्शनों में पात्र किसानों को मुफ्त बिजली का प्रावधान है. दस्तावेज के अनुसार SC-ST किसानों के लिए 5 एचपी (हॉर्स पावर) तक के कृषि पंप कनेक्शन पर संपूर्ण वार्षिक खपत पर राहत है. अन्य किसानों के लिए 3 एचपी तक 6000 यूनिट प्रतिवर्ष और 3 से 5 एचपी तक 7500 यूनिट प्रतिवर्ष तक मुफ्त बिजली का जिक्र है.

इसके अलावा कृषि सिंचाई पंपों के लिए फ्लैट रेट विकल्प भी दिया गया है. दस्तावेज के अनुसार इस विकल्प में 5 एचपी तक के पंपों के लिए ₹200 प्रति एचपी प्रतिमाह और अन्य निर्धारित श्रेणियों के लिए ₹200 या ₹300 प्रति एचपी प्रति माह की दरें हैं.

गैर-घरेलू और उद्योगों को भी छूट

गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी कुछ विशेष श्रेणियों में ऊर्जा प्रभार पर छूट है. पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों के व्यावसायिक उपयोग में 10% ऊर्जा प्रभार छूट का प्रावधान है. कुछ अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में निजी क्लिनिक, अस्पताल और नर्सिंग होम जैसी संस्थाओं को भी राहत दी गई है. दक्षिण और उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवरों के लिए ऊर्जा प्रभार पर 25% छूट का उल्लेख है.

उद्योगों के मामले में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नदाब उद्योगों के लिए 5 प्रतिशत, जबकि महिला स्व-सहायता समूहों और पोहा-मुरमुरा मिलों जैसी निर्धारित श्रेणियों के लिए 10 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार छूट का प्रावधान है. स्टार्ट-अप पावर टैरिफ के तहत लघु और मिनी माइक्रो उद्योगों को उत्पादन शुरू होने की तारीख से शुरुआती पांच वर्षों में मांग प्रभार के भुगतान में छूट का प्रावधान भी दस्तावेज में दर्ज है.

सरकार की सब्सिडी का कितना है वित्तीय भार?

सरकार के जवाब में बताया गया है कि बिजली सब्सिडी/छूट का वित्तीय भार बिजली कंपनी के लिए लगभग ₹493 करोड़ प्रतिमाह रहता है. सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति बिजली कंपनी को की जाती है. दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि जून 2026 तक की सब्सिडी की राशि बिजली कंपनी को राज्य शासन से प्राप्त हो चुकी है.

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सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिल के आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बकाया बिल नहीं देने पर कब कटता है कनेक्शन?

बिजली कंपनी के नियमों में बकाया भुगतान की स्थिति में कनेक्शन काटने की प्रक्रिया निर्धारित है. सामान्य स्थिति में यदि उपभोक्ता नियत तिथि तक बिल का पूरा भुगतान नहीं करता, तो अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बाद अस्थायी रूप से बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है. कनेक्शन काटने से पहले 15 दिन का लिखित नोटिस देने का प्रावधान है. हालांकि अस्पताल, सड़क बत्ती और स्कूल शिक्षा जैसी अति-आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े सरकारी विभागों के मामले में भुगतान के लिए नोटिस जारी किए जाने की बात दस्तावेज में कही गई है.

बिजली कनेक्शन काटने के बाद कैसे जुड़ता है?

बकाया भुगतान की स्थिति में अस्थायी डिस्कनेक्शन के बाद उपभोक्ता बकाया राशि और निर्धारित प्रभार जमा कर कनेक्शन दोबारा शुरू करा सकता है. प्रिपेड स्मार्ट मीटर के मामले में यदि रिचार्ज खत्म हो जाता है तो गैर-कार्यालयीन समय में भी आपूर्ति कट सकती है. निर्धारित प्रक्रिया के तहत सफल रिचार्ज के बाद ऑटो रिकनेक्शन की व्यवस्था है.

उपभोक्ता मोबाइल एप, वेब एप्लीकेशन, लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे यूपीआई, ई-वॉलेट और डी-वॉलेट के जरिए भी रिचार्ज कर सकता है. नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ता का कनेक्शन लंबे समय तक अस्थायी रूप से कटा रहता है, तो आगे स्थायी कनेक्शन कट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. नया कनेक्शन लेने के लिए भी बकाया राशि के भुगतान सहित निर्धारित शर्तें लागू होती हैं.

उद्योगों के कनेक्शन में भी अलग नियम

निम्नदाब औद्योगिक और उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए अनुबंध अवधि, मांग और कनेक्शन के इस्तेमाल के आधार पर अलग प्रावधान हैं. यदि अनुबंध अवधि के दौरान कनेक्शन कट हो जाता है, तो निर्धारित टैरिफ आदेश के अनुसार बिलिंग की जाती है. कुछ परिस्थितियों में दो महीने तक कनेक्शन बंद रहने के बाद बकाया जमा कर आपूर्ति बहाल कराने का प्रावधान है. 132 केवी और 220 केवी जैसे उच्च वोल्टेज कनेक्शनों के लिए भी संविदात्मक मांग और निर्धारित शर्तों के आधार पर अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं.

बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए ट्रांसफॉर्मर और फीडर पर काम

सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है. उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने के लिए नेटवर्क की क्षमता भी बढ़ानी पड़ती है. दस्तावेज के मुताबिक प्रदेश में बिना कटौती बिजली आपूर्ति के लिए अति उच्चदाब और 33/11 केवी उपकेंद्र स्थापित करने समेत नए ट्रांसफॉर्मर लगाने, पुराने की क्षमता बढ़ाने जैसे काम किए जा रहे हैं.

विद्युत दर का निर्धारण कैसे होता है?

CSPDCL के अधिकारी अनुसार, बिजली की दरें कंपनी खुद तय नहीं करती, बल्कि इसका फैसला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग करता है. इसके लिए पावर कंपनी पिछले साल के वास्तविक खर्च और आने वाले साल के अनुमानित बजट (जैसे बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदना, कर्मचारियों का वेतन, तारों-खंभों का रखरखाव और कार्यशील पूंजी) का पूरा लेखा-जोखा आयोग के सामने याचिका के रूप में पेश करती है.

आयोग इस याचिका और कंपनी के सभी रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच करता है. इसके बाद एक जनसुनवाई आयोजित की जाती है, जहां आम जनता, उपभोक्ता संगठनों और उद्योगों के प्रतिनिधियों को अपनी आपत्तियां और सुझाव देने का मौका मिलता है. जनता की बात सुनने और कंपनी की जरूरतों को संतुलित करने के बाद ही आयोग अंतिम दरें तय करता है, जिसके तहत वर्ष 2026-27 के लिए औसत आपूर्ति दर ₹7.13 प्रति यूनिट निर्धारित की गई है.

यह औसत दर बिजली उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक होने वाले विभिन्न खर्चों को शामिल करने के बाद निर्धारित की गई है. वर्ष 2024-25 के ट्रूअप के अनुसार प्रति यूनिट विद्युत की औसत लागत रु. 4.30 थी. अधिकारी ने बताया कि बिजली उत्पादन की अपनी अलग लागत होती है.

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मांग और औसत उत्पादन के बीच अंतर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोयला और जल विद्युत की लागत में अंतर

बिजली उत्पादन की लागत इस बात पर भी निर्भर करती है कि विद्युत किस माध्यम से तैयार की जा रही है. कोयले से बिजली उत्पादन करने पर एक अलग लागत आती है, जबकि जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम हो सकती है.

सभी खर्चों को जोड़ने के बाद बनती है औसत दर

अधिकारी के मुताबिक, बिजली उत्पादन की लागत, बिजली खरीदी, इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज, SLDC चार्ज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सहित विभिन्न खर्चों को जोड़ने के बाद बिजली की औसत लागत निर्धारित होती है. इन्हीं सभी खर्चों को मिलाकर इस वर्ष 7.13 रुपये प्रति यूनिट की औसत विद्युत दर निर्धारित की गई है.

छत्तीसगढ़ की बिजली कहानी सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं है कि राज्य कितनी बिजली पैदा करता है. असल तस्वीर में चार अलग-अलग आंकड़े साथ देखने पड़ते हैं. कितनी बिजली पैदा हुई, मांग कितनी रही, कमी को किस दर पर खरीदा गया और उपभोक्ताओं से कितनी वसूली हुई.

नोट- इस समाचार में उल्लिखित आंकड़े एवं तथ्य विधानसभा सत्र 2026 के दौरान उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं.

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