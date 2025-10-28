ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में SIR शुरू, 7 फरवरी 2026 को आएगी अंतिम सूची, 95% लोगों को नहीं देने होंगे दस्तावेज

छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है

Press Conference of Chhattisgarh State Election Commission
छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 28, 2025 at 6:57 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में SIR यानी Special Intensive Revision प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रेस कॉंफ्रेंस कर इसकी डिटेल जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी.

मुद्रण और प्रशिक्षण चरण, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक: छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्रण और प्रशिक्षण कार्य( Printing and Training Stage) 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मतदाता सूची के प्रारूप, प्रशिक्षण और बूथवार जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देंगे.

छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार (ETV BHARAT)

घर-घर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक: घर घर गणना यानी डोर टू डोर वेरिफिकेशन का चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान बूथ स्तर अधिकारी (BLO) प्रत्येक घर पहुंचकर मतदाता की जानकारी की जांच करेंगे और नए मतदाताओं के आवेदन लेंगे.

9 दिसंबर को मसौदा सूची होगी जारी: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा यानी इसी दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रारंभिक मतदाता सूची चस्पा की जाएगी ताकि लोग अपने नाम और विवरण की जांच कर सकें.

9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां: मसौदा सूची जारी होने के बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे. यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या किसी जानकारी में त्रुटि है तो वह इस अवधि में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है.

छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया की जानकारी दी (ETV BHARAT)

सत्यापन और सुनवाई चरण 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक: निर्वाचन कार्यालय द्वारा दावे और आपत्तियों की सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी. इस दौरान संबंधित अधिकारी सभी दस्तावेजों और दावों की जांच कर अंतिम निर्णय देंगे.

7 फरवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची: सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी. इसी सूची के आधार पर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता पात्रता तय की जाएगी.

छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 11 लाख से अधिक मतदाता: यशवंत कुमार ने बताया कि इस समय छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 11 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं. आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक सूची से न छूटे और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो.

SIR के लिए 13 दस्तावेज होंगे मान्य: SIR प्रक्रिया में 13 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए गए हैं. जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक आदि शामिल हैं. इन दस्तावेजों के माध्यम से नागरिक अपनी पात्रता सिद्ध कर सकते हैं.

95 प्रतिशत लोगों को नहीं होगी दस्तावेज की जरूरत: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लगभग 95 प्रतिशत मतदाताओं को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी,क्योंकि उनके पुराने रिकॉर्ड पहले से सत्यापित हैं. केवल नए मतदाताओं या जानकारी में परिवर्तन करने वालों को दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

मतदाता सूची को त्रुटि-रहित बनाने की पहल: यशवंत कुमार ने कहा कि SIR प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि-रहित, पारदर्शी और पूर्ण बनाना है. उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और समय पर अपनी जानकारी का सत्यापन कराएं.

निर्वाचन आयोग की यह पहल प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची ही आगामी चुनावों का आधार बनेगी.

संपादक की पसंद

