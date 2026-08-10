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डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन, अंतिम तिथि 11 अगस्त तक

अंतिम तिथि को 11 अगस्त 2026 की शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया है.

Chhattisgarh Education Department
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 6:17 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: साल 2026-27 के लिए 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को 11 अगस्त 2026 की शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया है. आईटीआई के रिजल्ट आ चुके हैं, इसलिए ITI पास अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम की एडमिशन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देने के लिए तारीख बढ़ाई गई है.

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि में बदलाव

अतिरिक्त संचालक संचालनालय तकनीकी शिक्षा नवा रायपुर अटल नगर से मिली जानकारी के मुताबिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थी की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि में ही परिवर्तन किया गया है. बाकि कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया की सभी तिथियां और कार्यक्रम पहले की तरह ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बढ़ी अंतिम तारीख

1. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड ऑर्किटेक्चर (Diploma Engg. & Arch)

2. कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन( CDDM/ID-Costume Design & Dress Making and Interior Decoration)

3. मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट/ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (MOM/HMCT-Modern Office Management (MOM) and Hotel Management & Catering Technology (HMCT))

4. डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री प्रोग्राम (Diploma Engg Lateral Entry)

वेबसाइट पर देख सकते हैं डिटेल्स

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट https://dte.cg.gov.in और https://cgdte.admissions.nic.in पर उपलब्ध कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि./42 अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023 में प्रकाशित प्रवेश नियम के अनुसार योग्यता अनिवार्य है.

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