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सीजीपीएससी घोटाला, चेतन बोरघरिया सहित 9 अभियुक्त के खिलाफ 3700 पन्नों का चालान पेश

सीजीपीएससी स्कैम में ED ने चेतन बोरघरिया सहित 9 आरोपियों के खिलाफ 3700 पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Raipur District Court
रायपुर जिला अदालत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 11:00 PM IST

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रायपुर: सीजीपीएससी भर्ती घोटाला केस में ईडी ने कुल 9 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है. इसमें चेतन बोरघरिया भी शामिल है. आज चेतन बोरघरिया की ज्यूडिशियल रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था. लेकिन 22 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अभियोजन परिवाद कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था. ऐसी स्थिति में बलरामपुर के एडिशनल कलेक्टर चेतन बोरघरिया 7 अक्टूबर तक ज्यूडिशल कस्टडी में जेल में रहेंगे. अगली पेशी चेतन बोरघरिया कि 7 अक्टूबर को रायपुर के ED कोर्ट में होगी.

ईडी के वकील ने दी जानकारी

ED के अधिवक्ता सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया कि" चेतन बोरघरिया जो कि बलरामपुर के एडिशनल कलेक्टर हैं. उनकी आज ज्यूडिशियल रिमांड पूरी हो गई थी. लेकिन हमारे द्वारा 22 सितंबर को अभियोजन परिवाद कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था. हमारे द्वारा जो अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया गया है, उसमें हम लोगों ने लगभग 9 लोगों को अभियुक्त बनाया है. CGPSC के चेयरमेन टामन सिंह सोनवानी, ललित गनवीर, उत्कर्ष चंद्राकर, अनिल चंद्राकर, विकास चंद्राकर, चेतन बोरघरिया जैसे लोग शामिल है."

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अदालत में 3700 पन्नों का चालान पेश

हमारे द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया अभियोजन परिवाद लगभग 99 पन्नों का है. इसके साथ ही जो चालान प्रस्तुत किया गया है. वह लगभग 3700 पन्नों के प्रस्तुत किए गए हैं. मामला सीजीपीएससी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. जिसमें ऐसा आरोप है कि सभी अभियुक्तगण लोग एक राय होकर आपस में तालमेल बिठा करके अपने-अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया. इसके साथ ही पैसा लेकर के पेपर को लीक किया गया. इसके साथ ही दूसरे लोगों से भी पैसा लेकर उनके रिश्तेदारों को भर्ती कराया गया. सीजीपीएससी भर्ती प्रक्रिया मामले में एक गोयल भी शामिल है.

सीजीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में सभी अभियुक्तों के अलग-अलग रोल हैं. सीजीपीएससी के चेयरमेन टामन सोनवानी ने भतीजा शब्द को उस शब्दावली से हटाया. इसमें परेशानी यह हो रही थी कि उसका भतीजा परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था. उस शब्द को विलोपित कर दिया गया. ऐसे में चेयरमेन इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रहे.

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