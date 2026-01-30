ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026: देश की अर्थव्यवस्था से लेकर छत्तीसगढ़ के विकास तक क्या होंगे बड़े ऐलान, अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रम्हे की नजर से जानिए

रायपुर: 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी. यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से जूझ रही है, वहीं भारत तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है. ईटीवी भारत ने बजट से देश और छत्तीसगढ़ की उम्मीदों पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. रविंद्र ब्रम्हे से विस्तार से बातचीत की. सवाल-जवाब के जरिए जानते हैं कि यह बजट विकास की दिशा कैसे तय कर सकता है.

सवाल: मौजूदा हालात में केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा?

जवाब: वैश्विक, आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है. बजट का मुख्य उद्देश्य इसी विकास की रफ्तार को बनाए रखना होगा. राजस्व, खर्च और निवेश के संतुलन से ही यह तय होगा कि आर्थिक माहौल स्थिर और सकारात्मक बना रहेगा या नहीं.

सवाल : ग्रोथ रेट और पूंजीगत व्यय को लेकर बजट से क्या संकेत मिलते हैं?

जवाब: अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश की ग्रोथ रेट लगभग 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है.बीते वर्षों में सरकार के बढ़े हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर ने आर्थिक गति बनाए रखी है. आने वाले बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को जीडीपी के 3 प्रतिशत से ऊपर रखने की कोशिश की जाएगी.

सवाल : उद्योग और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह बजट कितना अहम है?

जवाब:वैश्विक हालात का सबसे ज्यादा असर लघु और मध्यम उद्योगों पर पड़ा है.विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विनिर्माण और एमएसएमई सेक्टर को राहत और प्रोत्साहन देना जरूरी है. बजट में रोजगार-प्रधान उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान संभव हैं.

सवाल: टैक्स रिफॉर्म और विदेशी निवेश को लेकर क्या बदलाव दिख सकते हैं?

जवाब: इनकम टैक्स और जीएसटी में पहले ही बड़े सुधार किए जा चुके हैं. अब जरूरत है कि इन सुधारों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित किया जा सके. 8 प्रतिशत से अधिक ग्रोथ के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बजट में निवेश-अनुकूल फैसले लिए जा सकते हैं.

सवाल: किसानों के लिए बजट में क्या बड़ी राहत संभव है?