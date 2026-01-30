केंद्रीय बजट 2026: देश की अर्थव्यवस्था से लेकर छत्तीसगढ़ के विकास तक क्या होंगे बड़े ऐलान, अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रम्हे की नजर से जानिए
विकसित भारत के लक्ष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, युवा और बस्तर को लेकर इस बजट में कितना फोकस होगा, आइए जानते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 4:50 PM IST
रायपुर: 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी. यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से जूझ रही है, वहीं भारत तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है. ईटीवी भारत ने बजट से देश और छत्तीसगढ़ की उम्मीदों पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. रविंद्र ब्रम्हे से विस्तार से बातचीत की. सवाल-जवाब के जरिए जानते हैं कि यह बजट विकास की दिशा कैसे तय कर सकता है.
सवाल: मौजूदा हालात में केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा?
जवाब: वैश्विक, आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है. बजट का मुख्य उद्देश्य इसी विकास की रफ्तार को बनाए रखना होगा. राजस्व, खर्च और निवेश के संतुलन से ही यह तय होगा कि आर्थिक माहौल स्थिर और सकारात्मक बना रहेगा या नहीं.
सवाल : ग्रोथ रेट और पूंजीगत व्यय को लेकर बजट से क्या संकेत मिलते हैं?
जवाब: अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश की ग्रोथ रेट लगभग 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है.बीते वर्षों में सरकार के बढ़े हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर ने आर्थिक गति बनाए रखी है. आने वाले बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को जीडीपी के 3 प्रतिशत से ऊपर रखने की कोशिश की जाएगी.
सवाल : उद्योग और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह बजट कितना अहम है?
जवाब:वैश्विक हालात का सबसे ज्यादा असर लघु और मध्यम उद्योगों पर पड़ा है.विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विनिर्माण और एमएसएमई सेक्टर को राहत और प्रोत्साहन देना जरूरी है. बजट में रोजगार-प्रधान उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान संभव हैं.
सवाल: टैक्स रिफॉर्म और विदेशी निवेश को लेकर क्या बदलाव दिख सकते हैं?
जवाब: इनकम टैक्स और जीएसटी में पहले ही बड़े सुधार किए जा चुके हैं. अब जरूरत है कि इन सुधारों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित किया जा सके. 8 प्रतिशत से अधिक ग्रोथ के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बजट में निवेश-अनुकूल फैसले लिए जा सकते हैं.
सवाल: किसानों के लिए बजट में क्या बड़ी राहत संभव है?
जवाब: किसानों के सामने जलवायु परिवर्तन और बढ़ती लागत बड़ी चुनौती है.कृषि अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और जलवायु-अनुकूल खेती के लिए बजट में प्रावधान हो सकते हैं. किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इस पर भी सरकार का फोकस रहने की उम्मीद है.
सवाल : युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार को लेकर क्या घोषणाएं संभव हैं?
जवाब: सरकार का फोकस युवाओं को कुशल बनाने पर है. स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में बजट में नए ऐलान हो सकते हैं.
सवाल: इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर क्यों लगातार बना हुआ है?
जवाब: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से निजी निवेश बढ़ता है और लोगों की आय में भी इजाफा होता है.सड़क, रेलवे और कनेक्टिविटी में निवेश से ‘क्राउडी-इन’ और ‘मल्टीप्लायर’ दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं.
सवाल: छत्तीसगढ़ को केंद्रीय बजट से क्या खास मिलने की उम्मीद है?
जवाब: छत्तीसगढ़ एक युवा और संसाधन-समृद्ध राज्य है. जगदलपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर, सड़क-रेल कनेक्टिविटी, नया रायपुर का विकास और पावर सरप्लस स्टेट होने के कारण यहां निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं.
सवाल : नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के लिए क्या बजट में विशेष पैकेज संभव है?
जवाब: विकास की पहली शर्त शांति है. यदि नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण होता है, तो बस्तर में निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं. बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान संभव हैं.
सवाल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिछले बजटों से क्या संकेत मिलते हैं?
जवाब:पिछले कई बजट में सरकार ने ‘विकसित भारत’ का स्पष्ट रोडमैप पेश किया है. सेमीकंडक्टर, डिफेंस, डाटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर फोकस इसका प्रमाण है. आने वाले बजट में भी विकास और कल्याण के संतुलन को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है.