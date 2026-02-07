नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गोरखपुर से गिरफ्तार, 7 साल तक शोषण करने वाला टाइमकीपर बदल रहा था ठिकाने
दुर्ग में नाबालिग के सामूहिक दैहिक शोषण का एक आरोपी यूपी से गिरफ्तार किया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 7, 2026 at 8:09 PM IST
दुर्ग: जिले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बेहद गंभीर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे पीडब्ल्यूडी के टाइमकीपर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था.
यूपी में रिश्तेदारों के यहां छिपा था
एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था. वह गोरखपुर में अपने रिश्तेदारों के घर छिपकर रह रहा था. पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि आरोपी राज्य से बाहर भाग चुका है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया.
तकनीकी जांच से मिली सफलता
पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल टॉवर लोकेशन और अन्य तकनीकी संसाधनों का सहारा लिया. जैसे ही मोबाइल लोकेशन उत्तर प्रदेश में ट्रेस हुई, पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को दुर्ग लाने के लिए पुलिस की विशेष टीम उत्तर प्रदेश रवाना हो चुकी है.
नौकरी का झांसा देकर वर्षों तक शोषण
आरोप है कि नाबालिग पीड़िता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपियों ने करीब सात वर्षों तक उसके साथ लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पीड़िता को नौकरी से निकलवाने की धमकी देकर उसका शोषण जारी रखा गया.
अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा
इस मामले में एक और आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका दुर्ग न्यायालय में खारिज कर दी गई है. वहीं गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका फिलहाल अदालत में विचाराधीन है. एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस का सख्त संदेश
एसएसपी ने साफ कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी.