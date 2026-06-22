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बीमा, विश्राम कक्ष जैसी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ड्राइवर संघ का प्रदर्शन, महासमुंद में कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन

बीमा, विश्राम कक्ष जैसी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ड्राइवर संघ का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महासमुंद: शहर में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को विशाल रैली निकाली. ड्राइवर का बीमा और सड़कों पर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने जैसी मांगों को लेकर महासंघ कलेक्ट्रेट पहुंचा. और प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

सदस्यों ने लोहिया चौक से रैली की शुरुआत की, जो नेहरू चौक, बरोंडा चौक और शास्त्री चौक होते हुए कलेक्टरेट परिसर पहुंची. इस दौरान बड़ी संख्या में चालक और महासंघ के पदाधिकारी शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की. महासंघ का कहना है कि प्रदेशभर के चालकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए.

1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित करने की भी मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मांगें?

महासंघ की प्रमुख मांगों में चालक की मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये का बीमा और दुर्घटना में अपंग होने की स्थिति में 10 लाख रुपये का बीमा प्रदान करना शामिल है. इसके अलावा सड़कों से मवेशियों और आवारा पशुओं को हटाने की मांग की गई है. साथ ही चालकों के लिए विश्राम कक्षों की व्यवस्था करने, सड़कों पर चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने और आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है. साथ ही 1 सितंबर को “ड्राइवर दिवस” घोषित करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई.

प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक साथ आंदोलन किया जा रहा है. ड्राइवर समाज देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इसके बावजूद चालकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सही प्रयास नहीं किए जा रहे हैं- पूनम क्षत्रिय, अध्यक्ष, ड्राइवर महासंघ छत्तीसगढ़

महासंघ के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि शासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और जल्द ही ड्राइवरों के हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में चालक, महासंघ के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे.