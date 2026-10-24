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सूरजपुर डबल मर्डर केस के आरोपी ने उठाया घातक कदम, जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल

सूरजपुर क्राइम न्यूज ( ETV BHARAT )

सूरजपुर: सूरजपुर में बीते दिनों एक महिला टीचर और उसके बेटे की हत्या हो गई थी. इस डबल मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी जेल में बंद है. आरोपी प्रवेश ने जेल के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. घटना के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. डॉक्टर ने बताया है कि आरोपी प्रवेश ने अपने हाथ पर किसी धारदार चीज को रगड़कर खुद को चोट पहुंचाने का प्रयास किया. जिससे उसके हाथ में कट लग गया और खून बहने लगा.

सूरजपुर जेल प्रशासन में मचा हड़कंप घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हरकत में आए. आरोपी को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल सूरजपुर लाया. जहां जेल पुलिस की निगरानी में उसका इलाज किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक आरोपी के हाथ में चोट लगी थी. लेकिन फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है.