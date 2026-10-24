सूरजपुर डबल मर्डर केस के आरोपी ने उठाया घातक कदम, जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल
सूरजपुर में डबल मर्डर के आरोपी ने जेल के अंदर जानलेवा कदम उठाने की कोशिश की है. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 10:45 PM IST
सूरजपुर: सूरजपुर में बीते दिनों एक महिला टीचर और उसके बेटे की हत्या हो गई थी. इस डबल मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी जेल में बंद है. आरोपी प्रवेश ने जेल के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. घटना के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. डॉक्टर ने बताया है कि आरोपी प्रवेश ने अपने हाथ पर किसी धारदार चीज को रगड़कर खुद को चोट पहुंचाने का प्रयास किया. जिससे उसके हाथ में कट लग गया और खून बहने लगा.
सूरजपुर जेल प्रशासन में मचा हड़कंप
घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हरकत में आए. आरोपी को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल सूरजपुर लाया. जहां जेल पुलिस की निगरानी में उसका इलाज किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक आरोपी के हाथ में चोट लगी थी. लेकिन फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है.
इलाज के बाद आरोपी को भेजा गया जेल
इलाज के बाद आरोपी को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. जिसके बाद जेल पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच वापस जेल लेकर पहुंची. आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को दोबारा जेल में दाखिल कर दिया गया. इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने आरोपी की निगरानी बढ़ा दी है. जेल प्रबंधन की ओर से उसकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है. जिससे भविष्य में वह खुद को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके.
आरोपी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. उसने शॉर्प ऑब्जेक्ट से हाथ काटने की कोशिश की. वह घायल हो गया था. उसका इलाज किया गया. ज्यादा कोई गंभीर बात नहीं है. अभी वह खतरे से बाहर है-डॉ. मनोज साहू, डॉक्टर, जिला अस्पताल, सूरजपुर
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की. पुलिस और सूरजपुर जेल प्रशासन की टीम पूरी घटना की जांच कर रही है.