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प्रदेश के साथ जिलों में भी तबादलों का दौर, धमतरी में 38 आरक्षकों का ट्रांसफर, गरियाबंद में भी 20 पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना

धमतरी एसपी भावना पांडे ने 38 आरक्षकों का किया तबादला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. तबादला सूची के अनुसार, रक्षित केंद्र सहित विभिन्न थानों और चौकियों में पदस्थ कर्मचारियों को नए स्थानों पर भेजा गया है. जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी स्थानांतरित कर्मचारी बिना किसी देरी के अपनी नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल आमद (ज्वाइन) देना सुनिश्चित करें.

धमतरी/गरियाबंद: प्रदेश के साथ-साथ जिलों में भी पुलिसकर्मियों के तबादले का दौर जारी है. धमतरी में भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है. पुलिस अधीक्षक भावना पांडे ने जिले में पदस्थ 38 आरक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है.

धमतरी में 38 आरक्षकों का ट्रांसफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रमुख थानों और चौकियों में नए चेहरे

एसपी कार्यालय से जारी सूची के अनुसार, कई प्रमुख थानों और चौकियों में आरक्षकों की नई तैनाती की गई है. रक्षित केंद्र में आरक्षक यशवंत जायसवाल, भीष्म सोनी, फनेश साहू अब कोतवाली थाने में पदस्थ किया गया है. इसी तरह नगरी थाना और उससे संबद्ध डीआरजी इकाई के कर्मचारियों को खल्लारी, बोराई, सिहावा और साइबर सेल जैसे अलग-अलग थानों में भेजा गया है.

वहीं आरक्षक जोहन नेताम और मूलचंद नेताम को थाना नगरी की जिम्मेदारी दी गई है. आरक्षक योगेन्द्र साहू और कमलेश विश्वकर्मा को थाना कुरुद भेजा गया है, जबकि टोकेश्वर ध्रुव, भगवानदास बघेल, सूरज देवदास और ओमप्रकाश साहू की पदस्थापना थाना केरेगांव में की गई है. आरक्षक युवराज कुवर सिंह को थाना सायबर में नवीन पदस्थापना मिली है.

गरियाबंद में एसपी वेद व्रत सिरमौर ने 17 आरक्षक, 3 प्रधान आरक्षकों का ट्रांसफर किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गरियाबंद में भी हुए तबादले

धमतरी के अलावा गरियाबंद जिले में भी पुलिस विभाग में तबादले हुए हैं. यहां 17 आरक्षक और 3 प्रधान आरक्षकों को मिलाकर कुल 20 पुलिसकर्मियों को जिले के भीतर अलग-अलग स्थान में ट्रांसफर किया गया है. एसपी वेद व्रत सिरमौर ने तबादला आदेश जारी किया. 3 प्रधान आरक्षकों में अंगद राय को थाना देवभोग, हुकुम सिंह नेताम और सविता खरे को रक्षित केंद्र गरियाबंद भेजा गया है.