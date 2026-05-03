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छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना की शुरुआत, कोरबा में भी घर-घर पहुंच रहे प्रगणक, रायपुर में अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस

डिजिटल जनगणना 2027 की शुरुआत छत्तीसगढ़ में भी हो गई है. करीब डेढ़ लाख परिवारों ने वेब पोर्टल से स्व गणना का फॉर्म भी भरा

Census 2027 Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 3, 2026 at 9:46 AM IST

4 Min Read
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कोरबा/रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का फील्ड कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है. 1 मई से शुरू हुआ यह महाभियान 30 मई 2026 तक चलेगा. इस कार्य के लिए राज्य भर में 51 हजार 300 प्रगणक और 9 हजार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो घर-घर जाकर डेटा एकत्रित कर रहे हैं. 16 से 30 अप्रैल के बीच 1 लाख 49 हजार 862 परिवारों ने वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी गणना भी की है.

कोरबा में भी प्रगणक और सुपरवाइजर फील्ड में पहुंचकर हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक का चिन्हांकन कर रहे हैं. वह घर-घर जाकर जनगणना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित कर रहे हैं. एक अनुमान के अनुसार कोरबा की कुल जनसंख्या 14 लाख है लेकिन इसमें से महज 10 हजार 669 लोगों ने ही स्व गणना का फॉर्म भरा है. अब इस फॉर्म को प्रगणक उनके घर पहुंचाकर सत्यापित करेंगे.

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कोरबा में भी घर-घर पहुंच रहे प्रगणक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहली बार डिजिटल मोड में जनगणना

इस बार की जनगणना ऐतिहासिक है क्योंकि यह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है. प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए डेटा दर्ज कर रहे हैं, जो तुरंत सुपरवाइजर के पास सत्यापन के लिए पहुंचता है और वहां से मुख्य सर्वर पर अपलोड कर दिया जाता है. इस प्रक्रिया से आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होने की उम्मीद है.

33 बिंदुओं पर जुटाई जा रही जानकारी

सर्वेक्षण के दौरान प्रगणक नागरिकों से 33 बिंदुओं पर आधारित जानकारी ले रहे हैं. इसमें आवास की स्थिति, निर्माण सामग्री, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं. इसके साथ ही इंटरनेट और संचार संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से जुड़ी जानकारियां ली जा रही है.

राज्य स्तर से की जा सकती है निगरानी

कोरबा जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार राज्य स्तर से भी इस कार्य की निगरानी की जा रही है. अधिकारी भी कई क्षेत्रों में जाकर सर्वेक्षण की प्रगति का जायजा ले रहे हैं. फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों से सीधे संवाद किया जा रहा है. जिले में इस अभियान की मॉनिटरिंग अपर कलेक्टर ओंकार यादव कर रहे हैं. साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं.

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33 बिंदुओं पर जुटाई जा रही जनगणना से जुड़ी जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुल 2073 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक

कोरबा जिले में कुल 2073 हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं. प्रत्येक ब्लॉक में औसत 200 मकान मौजूद रहेंगे. इसलिए प्रत्येक प्रगणक को औसतन 200 घरों में जाकर जनगणना का कार्य पूर्ण करना होगा.अब तक 10 हजार 668 परिवारों ने स्व-गणना के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कराई है.

अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई

इधर रायपुर नगर निगम में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 44 कर्मचारियों को जनगणना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियमों के तहत नोटिस जारी किया गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में बाधा डालना या इससे इनकार करना एक दंडनीय अपराध है.

उपलब्धियां और उत्साह का वातावरण

बस्तर जिले के तोकापाल तहसील के ग्राम गाटम के प्रगणक ने विषम परिस्थितियों के बावजूद पहले ही दिन कार्य पूर्ण कर राज्य स्तर पर उत्साह बढ़ाया है. अभियान के पहले दिन ही जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों ने फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं का साथ दिया.

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी

जनगणना निदेशालय ने आम नागरिकों को आश्वस्त किया है कि दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. यह जानकारी किसी भी टैक्स, पुलिस जांच या कोर्ट केस में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती. यहां तक कि सूचना का अधिकार के माध्यम से भी व्यक्तिगत डेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता. इन आंकड़ों का उपयोग केवल राष्ट्र निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा.

नागरिकों से अपील

प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जब भी प्रगणक उनके घर आएं, उन्हें सही और सटीक जानकारी प्रदान करें. आपका यह सहयोग केवल जानकारी मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आपका अमूल्य योगदान है.

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