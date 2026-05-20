छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में डायल-112 का 'स्वागत', आधुनिक वाहनों से इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा तेज, जानिए खासियत
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के लिए 400 वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी जो अब अलग-अलग जिलों में पहुंच गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 5:40 PM IST
छत्तीसगढ़: प्रदेश की पुलिस अब और हाईटेक होने जा रही है. शासन की महत्वाकांक्षी डायल-112 फेज-2 नेक्स्ट जेन परियोजना के तहत अलग-अलग जिलों को आधुनिक वाहन मिले हैं. आधुनिक वाहन हाईटैक गैजेट्स से लैस हैं जिसमें पुलिस कॉल के अलावा दूसरे माध्यमों से भी शिकायत दर्ज कर सकेगी, साथ ही मौके पर जल्द पहुंच पाएगी. इसके तहत दुर्ग पुलिस को 35 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन मिले हैं.
मंत्री गजेंद्र यादव ने दिखाई हरी झंडी
इन नई गाड़ियों का शुभारंभ कार्यक्रम पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर-6 भिलाई में आयोजित किया गया. यहां स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि-विधायी मंत्री गजेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर 39 वाहनों के रवाना किया. आपको बता दें कि इन अत्याधुनिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम, पीटीजेड कैमरा, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. दुर्ग रेंज आईजी अमित शांडिल्य ने कहा कि फेज-2 परियोजना पुलिसिंग व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगी.
राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और नई तकनीक से लैस डायल-112 सेवा लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगी. मेडिकल इमरजेंसी, हादसे जैसी घटनाओं में अब पुलिस और अन्य आपात सेवाएं पहले से ज्यादा तेजी से मौके पर पहुंच सकेंगी- मंत्री गजेंद्र यादव
दंतेवाड़ा जिले को भी मिले वाहन
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में भी डायल-112 आपातकालीन सेवा और हाईवे पेट्रोलिंग का विधिवत शुभारंभ किया गया. इस नई व्यवस्था से अब दुर्घटना, अपराध, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य आपात स्थिति और अन्य संकट की घड़ी में लोगों को एक कॉल पर तुरंत सहायता मिल सकेगी. इस महत्वपूर्ण सेवा का शुभारंभ दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अट्टामी और जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने किया. प्रारंभिक चरण में डायल 112 सेवा का संचालन जिले के चार प्रमुख थाना क्षेत्रों दंतेवाड़ा, गीदम, बचेली और किरंदुल में शुरू किया गया है. आगे इस सेवा का विस्तार जिले के अन्य थाना क्षेत्रों तक भी हो सकता है.
यह सेवा 24 घंटे सातों दिन संचालित रहेगी. कॉल प्राप्त होते ही कंट्रोल रूम से संबंधित वाहन और टीम को तत्काल रवाना किया जाएगा, जिससे घटनास्थल तक कम से कम समय में पहुंचना संभव होगा.- पुलिस अधीक्षक गौरव राय
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले को 7 वाहन
खैरागढ़ जिले की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 7 नई इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी ईआरवी उपलब्ध कराई गई हैं. पुलिस लाइन खैरागढ़ में इन आधुनिक वाहनों का फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया. सात नई ईआरवी में से दो वाहन खैरागढ़ क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे, जबकि एक-एक वाहन जालबांधा, गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा क्षेत्र में रहेगा. इसके अलावा एक वाहन रिजर्व के रूप में रखा गया है.
हाईटेक कैमरे से भी लैस है वाहन
पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये सभी वाहन अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक गैजेट्स से लैस हैं. इनमें एमडीटी सिस्टम, फ्रंट और रियर कैमरे लगाए गए हैं. वहीं शहरी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए कुछ ईआरवी में रूफ माउंटेड 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा भी लगाया गया है, जिससे निगरानी और रिस्पांस सिस्टम और मजबूत होगा.
महासमुंद जिले को 15 वाहन मिले
महासमुंद जिले में 15 वाहन डायल-112 और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. जिले के पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित हुआ.
डायल-112 में ये सुविधाएं
- डैश कैम एवं मोबाइल डेटा टर्मिनल
- वायरलेस सेट
- वीडियो सर्विलांस
- माइक और सायरन
- रस्सी, टोइंग हुक, कटर, हाइड्रोलिक टूल्स
- प्राथमिक उपचार दवाएं
- स्ट्रेचर और आक्सीजन सिलेंडर
डायल-112 कैसे काम करता है?
एक वाहन में दो लोगो होते हैं, एक चालक और एक आरक्षक. एक वाहन में तीन शिफ्ट में कर्मचारी ड्यूटी करेंगे. डायल 112 वाहनों को GVK कंपनी संचालित कर रही है. हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को छत्तीसगढ़ पुलिस संचालित कर रही है. गौरतलब है कि 18 मई को केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश के लिए 400 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था.
मुंगेली जिले को भी 7 वाहन मिले
मुंगेली जिले के कलेक्ट्रेट जनदर्शन सभाकक्ष में विधायक पुन्नू लाल मोहले की उपस्थिति में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ. इस दौरान जिला कलेक्टर कुंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल भी मौजूद रहे. जिले के सात थाना क्षेत्रों - सिटी कोतवाली मुंगेली, लोरमी, फास्टरपुर, जरहागांव, सरगांव, ,चिल्फी और लालपुर पथरिया के लिए कुल सात डायल 112 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं. इन वाहनों के माध्यम से सड़क दुर्घटना, विवाद, मारपीट, महिला सुरक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और आगजनी सहित अन्य आपात स्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी.
MCB जिले को 8 वाहन
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित सिटी कोतवाली परिसर में जिले को मिली 8 नई डायल-112 वाहनों को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
डायल-112 सेवा प्रदेश की जनता के लिए सुरक्षा और त्वरित सहायता का मजबूत माध्यम बन चुकी है. नए वाहनों के जुड़ने से पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम और अधिक तेज, प्रभावी और तकनीकी रूप से सक्षम होगा- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में प्रदेशभर में लगभग 400 डायल-112 वाहन संचालित किए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार जिले के सभी थानों में एक-एक डायल-112 वाहन उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि एक अतिरिक्त वाहन स्पेयर के रूप में रखा जाएगा.
बलरामपुर पुलिस की अपील, फर्जी कॉल करने से बचें
बलरामपुर रामानुजगंज जिले में भी इमरजेंसी सेवा डायल-112 के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. पुलिस अधीक्षक वैभव बेंकर ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में बिना घबराए तत्काल डायल 112 पर संपर्क करें और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. इसके साथ ही फर्जी अथवा अनावश्यक कॉल करने से बचें, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके.