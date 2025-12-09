ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ धुमाल पार्टी संचालकों की टेंशन, चालान और ई-चालान से परेशान

धुमाल पार्टी संचालकों ने गृहमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन दिया है.

CG Chhattisgarh Dhumal Party Sanchalak
रायपुर में धुमाल पार्टी संचालकों की पीड़ा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 9, 2025 at 6:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में धुमाल पार्टी का क्रेज बढ़ने के साथ ही उनकी संख्या भी बढ़ने लगी है. पूरे प्रदेश में धुमाल पार्टी में काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2500 है. शादी ब्याह में लोगों की फरमाइश पर गाना बजाने वाले ये लोग इन दिनों चालान और ई चालान से परेशान हैं.

धुमाल पार्टी संचालकों की परेशानी

धुमाल पार्टी के संचालकों का कहना है कि जब भी शहर में कोई सामाजिक या फिर वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो शहर के हर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस उनसे चालान वसूल करती है. धुमाल पार्टी के संचालकों ने 4 बिंदुओं पर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन दिया है.

रायपुर में धुमाल पार्टी संचालकों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

कुछ महीनों से धुमाल पार्टी वालों के लिए बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं. हम लोगों के पास ई-चालान आता है. हम लोगों की गाड़ी अगर कहीं खड़ी भी रहती है, तब भी चालान भेजा जाता है. अगर हम नियम कानून तोड़ते हैं तो चालान भेजना समझ में आता है-शिव नायक, प्रदेश अध्यक्ष, धुमाल पार्टी

धुमाल पार्टी संघ ने दिया ज्ञापन

धुमाल पार्टी संघ के प्रदेशाध्यक्ष शिव नायक बताते हैं कि धुमाल पार्टी की जितनी भी गाड़ी डेमो बनी हुई है, उस पर भी ट्रैफिक पुलिस फाइन लगाती है. 500 रुपए तक का चालान तो समझ में आता है, लेकिन हमें 2 से 4 हजार रुपए तक का चालान भरना होता है. 2 से 4 हजार रुपए धुमाल पार्टी के मालिक कमाते हैं.

शिव नायक ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी रोक कर उसे तीन से चार घंटा थाना में खड़ा कर दिया जाता है. 4 हजार रुपए का चालान कटने के बाद जो 25 हजार का काम होता है, वहां पर भी पैसा नहीं मिल पाता. इन्हीं सब समस्याओं को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के पास गए हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन दिया है.

'शादी घर पहुंचने में भी होती है देरी'

रायपुर धुमाल पार्टी संघ के जिला अध्यक्ष गौतम महानंद ने बताया कि रायपुर शहर में जब भी सामाजिक या फिर वैवाहिक कार्यक्रम में शहर में घूमते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हमें रोक दिया जाता है. गाड़ी रोके जाने और चालान काटे जाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस और हम लोगों के बीच में जब विवाद होता है तो हमें जिस जगह पर जाना होता है, वहां पहुंचने में भी लेट होता है. ऐसे में जिस घर में शादी हो रही होती है, वहां के लोगों की कई बातें सुनना भी पड़ता है. शादी घर में देरी से पहुंचते हैं तो कई बार हमें हमारा पैसा भी नहीं मिलता.

पुलिस के द्वारा की गई चालानी कार्रवाई में भी पैसा चला जाता है और जिस घर में शादी होती है, वहां से भी पैसा नहीं मिल पाता. इसका खामियाजा धुमाल पार्टी के जो मालिक हैं, उनको सहना पड़ता है. लेकिन हमारे जो लड़के हैं, उनको पेमेंट करना हमारी जवाबदारी होती है- गौतम महानंद,जिलाध्यक्ष, धुमाल पार्टी संघ

चालान और ई चालान ने बढ़ाई टेंशन

रायपुर धुमाल पार्टी संघ के जिलाध्यक्ष गौतम महानंद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जितने चौक पर धुमाल पार्टी को रोका जाता है, उन सभी जगह पर चालान भरना होता है. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जब चालन बनाया जाता है तो वह 2 से 4 हजार रुपए का होता है, लेकिन वही ई चालान कभी-कभी 20 से 30 हजार रुपए का भी होता है. इससे हमारी रोजी-रोटी प्रभावित होने के साथ ही इसका सीधा असर हमारे परिवार पर भी पड़ता है.

धुमाल पार्टी के संचालकों की मांगें

  1. बढ़ते ट्रैफिक चालान और ई चालान से मुक्त किया जाए.
  2. धुमाल गाड़ी मॉडिफाई करने के लिए आरटीओ ऑफिस से अनुमति दी जाए.
  3. चौक चौराहों से निकलने के लिए नो एंट्री से हटाकर अनुमति दी जाए ताकि कहीं से भी अपनी गाड़ी को ले जा सकें.
  4. धुमाल पार्टी वालों के लिए ऐसा नियम निकाला जाए, जिससे साल में एक बार गाड़ी की परमिट बना सकें और सालाना टैक्स पटा सकें. इससे काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी

भिलाई के कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई का हंगामा, प्रिंसिपल को जूतों की माला पहनाने की कोशिश

पत्नी पर पति को जिंदा जलाकर मारने का आरोप, शादी से लौटने के बाद हुआ था विवाद

इंडिगो संकट: उड़ान रद्द करने पर एयरलाइंस प्रबंधन को छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने भेजा कानूनी नोटिस

TAGGED:

TRAFFIC FINES IN RAIPUR
छत्तीसगढ़ धुमाल पार्टी
छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस
रायपुर में ट्रैफिक चालान
CHHATTISGARH DHUMAL ASSOCIATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.