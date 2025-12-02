ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बिन बारिश के कीचड़, स्कूली बच्चों और लोगों को हो रही भारी परेशानी

ठंड के मौसम में कीचड़, छत्तीसगढ़ के इस गांव के लोग हो रहे परेशान

Tendukona Village Of Dhamtari
धमतरी के तेन्दूकोना गांव में नाली निर्माण की मांग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 2, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
धमतरी: बिना बारिश के कीचड़, छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक गांव के लोग कीचड़ और दलदल की वजह से परेशान हैं. यहां के तेन्दूकोना में वार्ड की गलियों में कीचड़ दलदल होने के कारण वार्ड वासियों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है. मच्छर और अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है.

ग्रामीणों ने की नाली बनाने की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्कूली बच्चे स्कूल जाते समय कीचड़ और दलदल में गिर जाते हैं. लोगों का कहना है कि पक्की नाली बनने से यह समस्या दूर हो जाएगी. कई बार मांग करने के बावजूद इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ है.

धमतरी के तेन्दूकोना गांव में परेशानी (ETV BHARAT)

गांव में नाली नहीं होने से रोड पर ही पानी बहता है. कीचड़ पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं. ड्रेस गंदा होता है, कई बच्चे गिर भी जाते है. राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है. हम नाली की मांग करने पहुंचे हैं- सुषमा डहरे, ग्रामीण, तेंदूकोना

नाली नहीं होने से लोग बेहद परेशान

मथुराडीह पंचायत की उपसरपंच तुमेश्वरी नेताम ने बताया कि हमारे गांव में चार वार्ड है लेकिन एक भी वार्ड में नाली नहीं बना है. घर से निकलने वाला पानी सड़कों पर बहता है. इस वजह से रोड काफी खराब हो चुका है. लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई बीमारी का खतरा बना हुआ है.

Collector Office Dhamtari
तेन्दूकोना गांव के ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय (ETV BHARAT)

बार-बार आवेदन लगाने के बाद भी कुछ निराकरण नहीं हो रहा है. जनपद फंड से यह कार्य होना था. हम चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द निराकरण हो- तुमेश्वरी नेताम, मथुराडीह पंचायत की उपसरपंच

जब कलेक्टर अबिनाश मिश्रा से इस समस्या पर बात की गई तो उन्होंने जल्द इस समस्या के समाधान की बात कही है. उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे, तेंदूकोन्हा में पानी निकासी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके.

TAGGED:

MUD PROBLEM WITHOUT RAIN
TENDUKONA VILLAGE
VILLAGES OF DHAMTARI
धमतरी कलेक्टर ऑफिस
CHHATTISGARH DHAMTARI PEOPLE

