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नक्सलवाद के खात्मे से समृद्धि के उजाले तक, भारत मंडपम में दिखा छत्तीसगढ़ का नया चेहरा

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन ( ETV BHARAT )

रायपुर: नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है. इसमें शुक्रवार की शाम को छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, कला और परंपराओं की झलक देखने को मिली . छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह में प्रदेश के लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों और लोक संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय सहित कई मंत्री मौजूद रहे.

राज्यपाल रमेन डेका ने समारोह को किया संबोधित