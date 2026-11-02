कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा छत्तीसगढ़, देश के लिए बना मॉडल- सतीश चंद्र दुबे
केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विकास की तारीफ की है. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 10:41 PM IST
रायपुर: केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रायपुर में स्टार रेटिंग अवॉर्ड समारोह में हिस्सा लिया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार कोयला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यहां पर कोयला के क्षेत्र में काम भी खूब हो रहा है. जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चीजें विकसित हो रही हैं वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बड़ी आर्थिक संरचना को खड़ा करने में मदद करेगी.
कोयला मंत्रालय सीएसआर पर करता है काम- सतीश चंद्र दुबे
छत्तीसगढ़ में कोयला को लेकर ली जाने वाली जमीन को लेकर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि हम जो भी जमीन लेते हैं उसका उचित मुआवजा जमीन मालिक को दिया जाता है. जिनकी भी जमीन जाती है उसके लिए जो भी सरकार के प्रावधान बनाए गए हैं, उसके तहत हम काम कर रहे हैं. इसके अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) और डिस्ट्रिक मिनिरल फंड से भी विकास का काम किया जाता है. खासतौर से जिस क्षेत्र में नए स्थान चिन्हित होते हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हम नियमित तौर पर काम करते हैं. किसी भी खदान के 25 किलोमीटर के क्षेत्र में हम विकास का काम करते हैं और यह नियमित तौर पर होते जा रहा है.
कोयला ढुलाई के लिए बना रहे अलग कॉरिडोर
कोयले की ढुलाई में ट्रेनों के ज्यादा उपयोग और ऐसे में पैसेंजर ट्रेनों के विलंबित होने को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने कहा कि हम लगातार इस दिशा में सुधार की तरफ काम कर रहे हैं. हम लोग कोयला ढुलाई के लिए अलग से एक कॉरिडोर बना रहे हैं. आने वाले समय में इस पर और काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में जिस तरह से देश को पीछे धकेलना का काम किया गया है. उसमें एक-एक चीज जोड़ने का काम किया जा रहा है.
जब से हमारी सरकार आई है हम लगातार विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. जो भी संभव व्यवस्था है उसको तेज करने का काम किया जा रहा है. ट्रेन के परिचालन में खासतौर से माल गाड़ियों के चलने के समय पैसेंजर यातायात के प्रभावित होने की जानकारी होती है. इसको सुधारने के लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है. क्योंकि इसके लिए हम लोग एक अलग से पूरा कॉरिडोर का ही निर्माण कर रहे हैं- सतीश चंद्र दुबे, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री
कोयला और लिग्नाइट खदानों की रेटिंग लिस्ट जारी
नवा रायपुर में कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला और लिग्नाइट खदानों की रेटिंग लिस्ट भी जारी की गई. इस अवसर पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कोयला के क्षेत्र में काम करने वाली और लगातार बेहतर परिणाम देने वाली कंपनियों को पुरस्कृत भी किया. जिन कंपनियों को इस रेटिंग में रखा गया है उसे लेकर उन्होंने कहा कि इस चीज के मापदंड निर्धारित किए गए हैं कि आपने कोयला खदान के चालू होने के बाद खनन की स्थिति में कितना कम प्रदूषण किया है. कितना ज्यादा उत्पादन किया है और किस तरीके के रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. इस तरह के बिंदुओं को रखा गया है. जिसके आधार पर रेटिंग जारी की जाती है.
केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि यदि हम एक एकड़ जंगल काटते हैं तो दो एकड़ पर जंगल लगाने की भी योजना को निर्धारित किए हैं. इसके तहत तेजी से काम भी किया जा रहा है. इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है कि यदि एक एकड़ की जमीन पर आप पेड़ काटते हैं तो दो एकड़ की जमीन पर आपको वृक्षारोपण करके देना है. इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी की गई है और हर हाल में नियम के अनुसार काम करना ही पड़ेगा.