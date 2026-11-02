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कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा छत्तीसगढ़, देश के लिए बना मॉडल- सतीश चंद्र दुबे

छत्तीसगढ़ का कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में विकास ( ETV BHARAT )

रायपुर: केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रायपुर में स्टार रेटिंग अवॉर्ड समारोह में हिस्सा लिया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार कोयला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यहां पर कोयला के क्षेत्र में काम भी खूब हो रहा है. जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चीजें विकसित हो रही हैं वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बड़ी आर्थिक संरचना को खड़ा करने में मदद करेगी.

कोयला मंत्रालय सीएसआर पर करता है काम- सतीश चंद्र दुबे छत्तीसगढ़ में कोयला को लेकर ली जाने वाली जमीन को लेकर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि हम जो भी जमीन लेते हैं उसका उचित मुआवजा जमीन मालिक को दिया जाता है. जिनकी भी जमीन जाती है उसके लिए जो भी सरकार के प्रावधान बनाए गए हैं, उसके तहत हम काम कर रहे हैं. इसके अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) और डिस्ट्रिक मिनिरल फंड से भी विकास का काम किया जाता है. खासतौर से जिस क्षेत्र में नए स्थान चिन्हित होते हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हम नियमित तौर पर काम करते हैं. किसी भी खदान के 25 किलोमीटर के क्षेत्र में हम विकास का काम करते हैं और यह नियमित तौर पर होते जा रहा है.