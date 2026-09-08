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छत्तीसगढ़ ने तमिलनाडु को हराकर जीता 48वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टेबल टेनिस खिताब

टेबल टेनिस प्रतियोगिता रायपुर ( ETV Bharat Chhattisgarh )