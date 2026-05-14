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एशियाई मंच पर चमकी छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव, सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन

रायपुर: राजनांदगांव की युवा वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है. 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए ज्ञानेश्वरी ने सिल्वर और कांस्य पदक अपने नाम किया और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया. वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में ना सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का भी मान छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया है.

ज्ञानेश्वरी यादव ने प्रतियोगिता में स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 194 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके इस दमदार प्रदर्शन ने खेल जगत में छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को नई पहचान दिलाई है.

सीएम साय ने ज्ञानेश्वरी को दी बधाई

ज्ञानेश्वरी यादव की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें बधाई और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं. विष्णु देव साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव की सफलता पूरे प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायक है. सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धि हासिल की है, वह छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास के लिए गौरव का क्षण है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ज्ञानेश्वरी आने वाले समय में देश के लिए और भी बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगी.

एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप

बता दें 2026 में सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप गुजरात के गांधीनगर में 9 मई से 17 मई तक आयोजित किया जा रहा है. भारत 44 साल बात इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है. एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 28 एशियाई देशों के लगभग 178 एथलीट अपना प्रदर्शन करने शामिल हुए है. यहा साष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक क्वॉलीफाइंग इवेंट है.