महिला वर्ल्ड कप: छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी को 10 लाख रुपये सम्मान राशि

आकांक्षा सत्यवंशी कौन है: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की रहने वाली आकांक्षा सत्यवंशी की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अभूतपूर्व उपलब्धि पर बड़ा योगदान है. आकांक्षा सत्यवंशी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ है. आकांशा ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की फिटनेस और रिकवरी में अतुलनीय योगदान देकर न केवल भारतीय टीम को सशक्त बनाया है, बल्कि देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर उज्ज्वल किया है.

रायपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हो रही है. छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी को छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 लाख रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की है.

सीएम विष्णुदेव साय ने 10 लाख देने का किया ऐलान: सीएम साय ने कहा "आकांक्षा सत्यवंशी ने अपने समर्पण, सेवा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में देश का गौरव बन सकती हैं. उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते हुए राज्य सरकार ने 10 लाख की सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है."

सीएम ने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित: विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि आकांक्षा सत्यवंशी की यह सफलता छत्तीसगढ़ की सभी बेटियों और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है. यह उनकी मेहनत, निष्ठा और संकल्प का परिणाम है, जिसने पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है. सीएम साय ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार खेल के क्षेत्र में नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर काम कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ से और भी ऐसी प्रतिभाएं निकलें जो देश का नाम विश्व में रोशन करें. बता दें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप देश के नाम किया.