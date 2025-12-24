ETV Bharat / state

बेमेतरा में खौफनाक घटना, पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खेत में दी जान

बेमेतरा: बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के देवरबीजा में दो लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है. सलधा मजगांव में एक युवक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली. शुरुआती जांच के बाद पुलिस घरेलू विवाद में हत्या की बात कह रही है.

पुलिस ने मृतक दंपति की पहचान सालिक साहू और सावित्री साहू के रूप में हुई है. दोनों की शादी मात्र दो वर्ष पूर्व हुई थी. पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सालिक साहू ने पहले अपनी पत्नी सावित्री की गला दबाकर हत्या की. उसके बाद खेत में उसने अपनी जान दे दी. पुलिस का अनुमान है कि यह घटना पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद का नतीजा हो सकता है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना की असल वजह का पता चल सकेगा.

पहली नजर में घरेलू विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है. इस संबंध में देवरबीजा चौकी पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है. जांच के सभी तथ्य सामने आने के बाद ही मामले में पता चल पाएगा. बेमेतरा पुलिस जांच में फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है- कौशल्या साहू, SDOP, बेमेतरा

घटना के बाद लोगों की भीड़ जुटी

सुबह जब लोगों ने सालिक राम के शव को खेत में देखा तो उसके बाद पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई. जिसके बाद संबंधित देवरबीजा थाना को इसकी पूरी जानकारी दी गई है. सूचना के बाद देवरबीजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी. इस घटना के बाद पूरे गांव में लोगों की भीड़ जुट गई.