युवती के बात नहीं करने से था नाराज, आखिरी बार मिलने बुलाया, ये खौफनाक कदम उठाया
आरोपी ने साजिश के तहत पूर्व प्रेमिका को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और उस पर जानलेवा हमला किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 30, 2025 at 5:43 PM IST
दुर्ग: प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पुलगांव थाना क्षेत्र के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र की एक युवती पर उसके ही पूर्व प्रेमी ने जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस ने आरोपी अमन निषाद (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है.
पीड़िता ने संपर्क तोड़ दिया था
एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि पीड़ित और आरोपी के बीच पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध था. दोनों नियमित रूप से बातचीत करते थे. करीब 2-3 महीने पहले आरोपी ने किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पीड़िता ने उससे संपर्क तोड़ दिया था. इसी बात से आरोपी नाराज था. उसके बाद उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया.
आखिरी बार मिलने के बहाने बुलाया
नाराज होकर आरोपी ने साजिश के तहत 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग साढ़े 12 बजे पीड़िता को फोन कर अंतिम बार मिलने की बात कही. भरोसा कर जब युवती घर के बाहर गली में पहुंची तो आरोपी पहले से वहां मौजूद था. आरोपी ने युवती से जबरन शादी करने को कहा. जब युवती ने मना किया तो आरोपी ने हमला कर दिया.
पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई
आरोपी के हमले से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
महाराष्ट्र के नागपुर से आरोपी गिरफ्तार
पांच दिनों की तलाश के बाद आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.