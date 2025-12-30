ETV Bharat / state

युवती के बात नहीं करने से था नाराज, आखिरी बार मिलने बुलाया, ये खौफनाक कदम उठाया

आरोपी ने साजिश के तहत पूर्व प्रेमिका को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और उस पर जानलेवा हमला किया.

Crime in Durg Bhilai
दुर्ग भिलाई में क्राइम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 30, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पुलगांव थाना क्षेत्र के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र की एक युवती पर उसके ही पूर्व प्रेमी ने जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस ने आरोपी अमन निषाद (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता ने संपर्क तोड़ दिया था

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि पीड़ित और आरोपी के बीच पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध था. दोनों नियमित रूप से बातचीत करते थे. करीब 2-3 महीने पहले आरोपी ने किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पीड़िता ने उससे संपर्क तोड़ दिया था. इसी बात से आरोपी नाराज था. उसके बाद उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया.

दुर्ग पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

आखिरी बार मिलने के बहाने बुलाया

नाराज होकर आरोपी ने साजिश के तहत 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग साढ़े 12 बजे पीड़िता को फोन कर अंतिम बार मिलने की बात कही. भरोसा कर जब युवती घर के बाहर गली में पहुंची तो आरोपी पहले से वहां मौजूद था. आरोपी ने युवती से जबरन शादी करने को कहा. जब युवती ने मना किया तो आरोपी ने हमला कर दिया.

पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई

आरोपी के हमले से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

महाराष्ट्र के नागपुर से आरोपी गिरफ्तार

पांच दिनों की तलाश के बाद आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

TAGGED:

MAN ATTACKS EX GIRLFRIEND IN DURG
स्टील सिटी दुर्ग भिलाई
दुर्ग भिलाई में अपराध
पुलगांव थाना क्षेत्र
CHHATTISGARH CRIME NEWS

