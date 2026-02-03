ETV Bharat / state

कोल्डड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 3, 2026 at 8:33 PM IST

रायगढ़: जिले के छाल थाना क्षेत्र में 2 फरवरी को एक महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. इस केस में कार्रवाई करते हुए रायगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी 3 फरवरी 2026 को हुई है. छाल थाना क्षेत्र में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपी ने उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया. उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने उसके अश्लील वीडियो बना लिए और उसको वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार यौन शोषण करता रहा.

साल 2025 में हुई थी आरोपी से पहचान

महिला ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि वह जनवरी 2025 से अपने मायके में रह रही है. इस दौरान अप्रैल माह में कच्चे मकान की मरम्मत के लिए उसने मिट्टी गिरवाने का काम किया था. इसके बाद से आरोपी का उसके घर आना जाना शुरू हो गया.

6 अप्रैल 2025 को दिया घटना को अंजाम

पीड़िता ने बताया कि 6 अप्रैल रविवार को आरोपी उसके काम से छुट्टी के दिन शाम को उसके घर आया. उसके बाद बातचीत में उलझाकर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया. इस कोल्ड ड्रिंक को पीने के कुछ समय बाद उसे नींद आने लगी. घर में अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया. इसके बाद आरोपी ने फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण किया.

महिला की शिकायत पर रायगढ़ पुलिस ने लिया एक्शन

महिला के आवेदन पर थाना प्रभारी छाल निरीक्षक ने तुरंत केस दर्ज किया. अपराध क्रमांक 11/2026 धारा 64(2)(एम) बीएनएस के तहत यह केस दर्ज किया गया. महिला का मेडिकल कराया गया. उसके बाद आरोपी को यूपी के आजमगढ़ से रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद रायगढ़ पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

