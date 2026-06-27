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रायपुर में डीएसपी से 5 लाख रुपये की ठगी, लालच में बन गए शिकार

रायपुर : ठगी के अलग-अलग तरीके अपनाकर ठग वारदात को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं. लेकिन इस बार ऑनलाइन या फिर साइबर ठगी नहीं हुई है. बल्कि रायपुर का एक डीएसपी पैसों की लालच में ठगी का शिकार हो गया है. पुलिस मुख्यालय में तैनात डीएसपी पुनदास अंचल को ठगों ने चूना लगाया है. डीएसपी को ठगों 5 लाख रुपये कैश देने पर 10 लाख रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने का झांसा दिया. उसके बाद ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया. पीड़ित डीएसपी ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है. सिविल लाइन पुलिस ने अधिवक्ता सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी यमन देवांगन ने बताया कि "पुलिस मुख्यालय में पदस्थ डीएसपी पुनदास अंचल ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उनकी पहचान 2 साल पहले नरेश दमोहे से थी. नरेश दमोहे ने अपने आप को वकील होने के साथ ही फाइनेंस का कारोबार करने वाला बताया था. इसी भरोसे के चलते डीएसपी ने उन्हें कैश 5 लाख रुपए दे दिए. आरोपी वकील ने उनसे कहा था कि ऑनलाइन आपके खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएगा. लेकिन आज तक वह पैसा डीएसपी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ. इसके बाद डीएसपी ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. अब तक इस मामले में आरोपियों का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है."

आरोपी डीएसपी को छकाते रहे

पीड़ित डीएसपी के मुताबिक 25 जून को आरोपी वकील नरेश दमोहे ने फोन करके कमल विहार स्थित एक अस्पताल के सामने बुलाया. उसने कहा कि वह 5 लाख रुपए देते हैं तो उसे दोगुना कर बैंक खाते में जमा करा देगा. डीएसपी तय स्थान पर नगदी लेकर पहुंचे. लेकिन आरोपी ने अपने लोगों के नहीं आने की बात कहकर उन्हें अभनपुर रोड स्थित दूसरे स्थान पर बुला लिया. वहां भी काम नहीं होने की बात कहकर रात में मिलने का भरोसा दिया.

इस तरह हुई ठगी

25 जून की रात 9 बजे आरोपी ने डीएसपी को नेताजी चौक कटोरा तालाब बुलाया. आरोपी नरेश दमोहे अपने दो साथियों के साथ मिलकर डीएसपी की कार में बैठकर इलेवन ग्राउंड पहुंचे. वहां पहुंचने के बाद आरोपी ने तीन अन्य लोगों को बुलाया. आपस में विवाद करने लगे. डीएसपी ने बताया कि उन्होंने कार में बैठे लोगों से कहा कि सूटकेस में 5 लाख रुपए रखे हैं. पीड़ित डीएसपी बाहर जाकर विवाद देखने लग गए. विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए डीएसपी जब वापस अपने कार के पास पहुंचकर सूटकेस को खोला तो उसमें से 5 लाख रुपए गायब हो चुके थे.