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सूरजपुर के पोखरी खदान से लावारिस लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

सूरजपुर : जिले के विश्रामपुर इलाके में एक अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. यहां एसईसीएल की बंद पड़ी कोयला खदान की पोखरी से तीन दिन बाद एक अज्ञात शव को बाहर निकाला गया है. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने शव को बाहर निकाला और आगे की जांच शुरू कर दी है.

एसडीआरएफ की टीम ने लाश को कोयला खदान की पोखरी से बाहर निकाला है. ऑपरेशन के दौरान एसडीआरएफ की टीम को बड़ी जानकारी मिली. टीम ने जब शव को बाहर निकालने का प्रयास किया तो पता चला कि मृतक के हाथ-पैर बंधे हुए थे और उसे पत्थर से बांधा गया था. इसी वजह से शव पानी में डूबा हुआ था. एसडीआरएफ की टीम लगी रही. इस दौरान शव दोबारा पानी में डूब गया, जिसके बाद लगातार प्रयास के बाद तीन दिन बाद शव को बाहर निकाला जा सका.

सूरजपुर के पोखरी खदान से मिली लाश (ETV BHARAT)

शव की स्थिति और हाथ-पैर बंधे होने के कारण प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि घटना की वास्तविक वजह और आरोपियों तक पहुंचा जा सके-योगेश देवांगन, एएसपी, सूरजपुर

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं, अज्ञात शव की पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों में भी सूचना भेजी गई है.