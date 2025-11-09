अगस्त से लापता युवक की कार से मिली लाश, शिवनाथ नदी में था वाहन, जांच में जुटी पुलिस
राजनांदगांव में शिवनाथ नदी से एक युवक की लाश मिली है. युवक अगस्त से लापता था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2025 at 10:51 PM IST
राजनांदगांव: जिले में रविवार को शिवनाथ नदी से एक युवक की लाश मिली है. शिवनाथ नदी से एक कार बरामद हुई है. इसी कार से युवक का शव बरामद किया गया है. घटना की जानकारी लगते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया. पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि युवक 24 अगस्त 2025 से लापता था. युवक की गुमशुदगी की शिकायत थाने में की गई थी. करीब तीन महीने बाद युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.
शव का कैसे पता चला?: रविवार को एक युवक शिवनाथ नदी में नहाने गया था. इस दौरान युवक ने एक नर कंकाल को देखा. जिसकी सूचना गांव वालों को दी गई. उसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी. सोमनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शिवनाथ नदी में पुलिस ने गोताखोरों को उतारा. नदी में चेक किया तो नदी के अंदर पानी की गहराई में एक कार भी पुलिस को नजर आई.
कार को क्रेन से बाहर निकाला गया: कार को क्रेन के माध्यम से नदी से बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद उस कार के अंदर एक युवक की सड़ी गली लाश मिली. कार और कपड़ों के माध्यम से युवक की पहचान भर्रेगांव निवासी लीलाधर के रूप में हुई. पुलिस ने अपराध पंजीबद जांच शुरू कर लिया है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह घटना हत्या है या आत्महत्यां. मृतक युवक अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने गया था उसी दिन से वह लापता था.
जांच में जुटी पुलिस: पूरी घटना की जांच में सोमनी थाना पुलिस जुट गई है. युवक की पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मृतक लीलाधर 24 अगस्त से लापता था जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा थाना पुलगांव में दर्ज कराई गई थी.