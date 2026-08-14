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छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े, सड़क पर गैंगवार जैसी स्थिति

बांकीमोंगरा में स्कूली छात्रों के बीच गैंगवार का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

Korba Crime News
कोरबा क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 6:33 PM IST

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कोरबा: बांकीमोंगरा में स्कूली छात्रों के दो गुट के बीच भिड़ंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो गुरुवार शाम का बताया जा रहा है. इस वीडियो में सफेद रंग के शर्ट और लाल रंग की पेंट पहने हुए स्टूडेंट्स ग्रुप में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. छात्र सड़क पर ही एक दूसरे से लात और मुक्के से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान कुछ छात्रों के यूनिफॉर्म फट गए हैं. चोट आने की भी सूचना है.

स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रों में झगड़ा

यह वीडियो बांकीमोंगरा के स्कूली बच्चों का बताया जा रहा है. लोगों के मुताबिक स्कूल की छुट्टी होने के बाद किसी मामूली बात को लेकर छात्रों के दो गुटों में मारपीट की स्थिति बन गई. दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात और मुक्के से हमला करते हुए दिख रहे हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया में वायरल हो गया है.

स्कूल ड्रेस में नहीं थे कुछ लड़के

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कूली छात्रों के बीच आपस में विवाद हुआ था, लेकिन मारपीट में शामिल कुछ छात्र स्कूल ड्रेस में नहीं थे और वह बाइक से मौके पर पहुंचे थे. जिससे यह संभावना भी जताई जा रही है कि विवाद न सिर्फ स्कूल के बच्चों, बल्कि बाहर के भी लड़कों के बीच था. विवाद का कारण क्या है, इसकी जांच की जा रही है. मामला पुलिस तक पहुंच चुका है.

दोनों पक्ष के लोग पहुंचे थाने

इस घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग बांकीमोंगरा थाने पहुंचे और एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. बच्चों की पहचान की जा रही है, कुछ घायल बच्चों का मेडिकल लीगल चेकअप भी करवाया गया है.

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