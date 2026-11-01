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बिना लाइसेंस बच्चों को गाड़ी देने से पहले सावधान...! बेटे ने किया एक्सीडेंट तो पिता को भी मिली सजा, दुर्ग कोर्ट का फैसला

बेटे ने किया एक्सीडेंट तो पिता को भी मिली सजा, दुर्ग कोर्ट का फैसला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग/बालोद: अगर आप भी अपने बच्चे को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलने देते हैं तो सावधान हो जाइए. इसमें बच्चे के पिता को भी सजा मिल सकती है. कुछ ऐसा ही मामला दुर्ग में देखने को मिला है जहां बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे युवक ने एक्टिवा को टक्कर मारी दी जिसमें एक की मौत और दूसरा घायल हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण को कोर्ट पेश किया गया. कोर्ट ने गाड़ी चलाने वाले बेटे और उसके पिता को दोषी मानते हुए बाइक चालक मोहित बघेल को 5 साल की जेल और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी. वहीं उसके पिता मोहन लाल बघेल को 3 महीने की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

बिना लाइसेंस बच्चों को गाड़ी देने से पहले सावधान...! (ETV BHARAT CHHATTISGARH) लाइसेंस नहीं था, एक्सीडेंट भी किया पूरा मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में 4 अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे की है जब एक स्कूल के पास मोहित कुमार बघेल ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाते हुए एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसे में एक्टिवा चला रहे शादान अली की मौत हो गई जबकि पीछे बैठे उत्तम पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हादसे के बाद स्मृतिनगर चौकी में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में पता चला कि बाइक चला रहे मोहित कुमार बघेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. इसके बावजूद उसके पिता मोहन लाल बघेल ने उसे बाइक चलाने के लिए दी थी.