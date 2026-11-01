बिना लाइसेंस बच्चों को गाड़ी देने से पहले सावधान...! बेटे ने किया एक्सीडेंट तो पिता को भी मिली सजा, दुर्ग कोर्ट का फैसला
दूसरे केस में बालोद जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महिला मरीज से अश्लील हरकत करने के मामले में कड़ा फैसला सुनाया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 8:15 PM IST
दुर्ग/बालोद: अगर आप भी अपने बच्चे को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलने देते हैं तो सावधान हो जाइए. इसमें बच्चे के पिता को भी सजा मिल सकती है. कुछ ऐसा ही मामला दुर्ग में देखने को मिला है जहां बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे युवक ने एक्टिवा को टक्कर मारी दी जिसमें एक की मौत और दूसरा घायल हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण को कोर्ट पेश किया गया. कोर्ट ने गाड़ी चलाने वाले बेटे और उसके पिता को दोषी मानते हुए बाइक चालक मोहित बघेल को 5 साल की जेल और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी. वहीं उसके पिता मोहन लाल बघेल को 3 महीने की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
- लाइसेंस नहीं था, एक्सीडेंट भी किया
पूरा मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में 4 अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे की है जब एक स्कूल के पास मोहित कुमार बघेल ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाते हुए एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसे में एक्टिवा चला रहे शादान अली की मौत हो गई जबकि पीछे बैठे उत्तम पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हादसे के बाद स्मृतिनगर चौकी में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में पता चला कि बाइक चला रहे मोहित कुमार बघेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. इसके बावजूद उसके पिता मोहन लाल बघेल ने उसे बाइक चलाने के लिए दी थी.
- पिता भी जिम्मेदार
पुलिस ने हादसे के लिए बेटे के साथ पिता की जिम्मेदारी भी तय की. जांच पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई. दुर्ग जिला सत्र न्यायालय ने मोहन लाल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत 3 महीने की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
वहीं बेटे मोहित को भारतीय न्याय संहिता और मोटरयान अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत कोर्ट ने सजा दी है. मोहित कुमार बघेल को 5 साल की जेल और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई.
बालोद में डॉक्टर को अश्लील हरकत करने पर सजा
छत्तीसगढ़ के बालोद जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महिला मरीज से अश्लील हरकत करने के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी डॉक्टर हेमशंकर साहू (32 साल) को दोषी करार देते हुए 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर कुल 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.
जांच के बहाने की थी अश्लील हरकत
अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 14 अगस्त की है. पीड़िता साइटिका की बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर हेमशंकर साहू के पास पहुंची थी. जांच के बहाने डॉक्टर ने पीड़िता के साथ आए व्यक्ति को कमरे से बाहर भेज दिया. इसके बाद आरोपी ने अकेली महिला के साथ अश्लील हरकत की और जबरन दूसरे कमरे में ले जाने का प्रयास किया.
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद आरोपी डॉक्टर को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया.