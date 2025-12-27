ETV Bharat / state

Year Recap: विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार वाले मुद्दे से जूझती रही 2025 की सियासत, विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार ने गिनवाए जेल जाने वालों के नाम

रायपुर: 2025 में छत्तीसगढ़ की राजनीति विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार में उलझी रही. छत्तीसगढ़ की सियासत में राजनीतिक दलों ने विकास को लेकर एक दूसरे पर उतने आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जितना भ्रष्टाचार को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष लड़ता रहा.

छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों का लेखा-जोखा पूछती तो सत्ता पक्ष विकास करने वाले लोगों के जेल में बंद होने की सूची गिनवा देती थी. पूरे साल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह लड़ाई चलती रही. सबसे अहम बात की विकास के मुद्दे 2025 में खबरों में उतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाए जितना भ्रष्टाचार के मुद्दे और प्रवर्तन निदेशालय के नाम पर लिखी गई खबरों ने बटोरा.

जनवरी से ही हुई शुरुआत: 2025 में भ्रष्टाचार के मामले में जनवरी के महीने में ही इसकी शुरुआत हो गई. छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि उससे पहले उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था. 15 जनवरी को उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया. कावासी लखमा पर 11 मई 2022 को आयकर विभाग द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था. जिसमें पूर्व IAS अनिल टुटेजा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया और तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लकमा का नाम शामिल किया गया था.

18 जुलाई बड़ी कार्रवाई: शराब घोटाले में कवासी लकमा की गिरफ्तारी के बाद लगातार प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी रही. 11 मार्च 2025 को भिलाई-3 स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर परिवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची. हालांकि उस बार सिर्फ पूछताछ और जांच करने के लिए ED के अधिकारी वहां गए थे. 18 जुलाई को दूसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापेमारी हुई थी. जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में मुख्य साजिश कर्ता के तहत आरोपी बनाया. 18 जुलाई 2025 से अभी तक चैतन्य बघेल जेल में बंद है.

15 दिसंबर को सरकार ने दिया बड़ा जवाब: 15 जनवरी को लखमा गिरफ्तार हुए और पूरे साल भ्रष्टाचार, ED, ACB/EOW जैसी खबरें सुर्खियों में रहीं. मामले में राजनीतिक सवाल जवाब का एक बड़ा मामला तब सामने आया जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी मुद्दे की गूंज हुई. 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए अधिकारियों की सूची को पटल पर रख दिया. इसमें सरकार के द्वारा जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन पर कार्रवाई क्या हुई है और राज्य सरकार ने उसमें क्या निर्णय लिया है इसकी पूरी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की.

अनिल टुटेजा का नाम: सरकार की रिपोर्ट में सबसे पहला नाम वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा का है. सरकार के अनुसार, उन पर राइस मिलों से मिलीभगत कर प्रति क्विंटल ₹20 की अवैध वसूली करने का आरोप था. साथ ही शराब घोटाले में सिंडिकेट के रूप में भी काम करने के आरोप लगे. जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया. वर्तमान में अनिल टुटेजा जेल में बंद हैं.

DMF फंड घोटाले में रानू साहू: दूसरा नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रानू साहू का है, जो उस समय कोरबा की जिला कलेक्टर थीं. उन पर DMF फंड से जुड़ी निविदाओं में भारी कमीशन लेकर ठेके आवंटित करने और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई. 15 दिसंबर तक की स्थिति के अनुसार, रानू साहू इस मामले में जमानत पर बाहर हैं.

समीर बिश्नोई- कोयला ट्रांसपोर्ट में अवैध वसूली: IAS अधिकारी समीर बिश्नोई, जो तत्कालीन निदेशक भूविज्ञान एवं खनिज थे, उन पर कोयला परिवहन में प्रति टन ₹25 की अवैध वसूली का आरोप लगा. जांच में आरोप सही पाए गए और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. फिलहाल वे जमानत पर हैं.

शराब घोटाले में निरंजन दास: सरकार की रिपोर्ट में तीसरा प्रमुख नाम आईएएस अधिकारी निरंजन दास का है, जो उस समय आबकारी आयुक्त थे. उन पर शराब बिक्री में सिंडिकेट के जरिए अवैध कमाई कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है. जांच में अपराध सिद्ध होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया. वर्तमान में निरंजन दास जेल में बंद हैं.