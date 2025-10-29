ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ का आंदोलन, चार सूत्रीय मांगों को लेकर निकाला मार्च

कोरिया: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने मंगलवार को अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा. महासंघ के उपाध्यक्ष अजय साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, धान खरीदी के दौरान समितियों को समय पर भुगतान किया जाए, सुखत की राशि और पेनाल्टी की राशि का भुगतान समितियों को किया जाए, संविदा में कार्यरत धान खरीदी ऑपरेटरों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई नियुक्ति को न्याय सिद्धांत के अनुसार किया जाए. महासंघ के उपाध्यक्ष ने कहा कि सेवा नियम 2018 में संशोधन जरूरी है.



सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ का आंदोलन: महासंघ के उपाध्यक्ष अजय साहू ने बताया कि वे धान खरीदी का बहिष्कार नहीं करना चाहते हैं. लेकिन शासन को उनकी मांगों को सुनना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए. सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वे 3 तारीख से 11 तारीख तक संभागीय स्तरीय और उसके बाद राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे. अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो संभव है धान खरीदी के काम पर जिले में असर पड़े. हालांकि शासन लगातार इस कोशिश में है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी विवादों का समाधान कर लिया जाए.



मांगें नई नहीं हैं और लंबे समय से इन मांगों को उठा रहे हैं. धान खरीदी का सीजन 15 नवंबर से 31 जनवरी तक चलता है, लेकिन अबतक समितियों में धान खरीदी की व्यवस्था नहीं हो पाई है. खुले मैदान में धान खरीदी करने से किसानों को परेशानी हो रही है और धान की गुणवत्ता भी खराब हो रही है: अजय साहू, महासंघ के उपाध्यक्ष