छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मिड डे मील पर पड़ेगा प्रभाव
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में काम करने वाली रसोइयों ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 29, 2025 at 9:37 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोइया आज खुद दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं. छत्तीसगढ़ स्कूल मध्यान्ह भोजन रसोइया संयुक्त संघ ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर 29 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है. यह धरना नवा रायपुर के तोता स्थित धरना स्थल पर जारी है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष रसोइया सदस्य जुटे हुए हैं.
रसोइया संघ का सरकार के खिलाफ आंदोलन
धरना स्थल पर रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की. मानदेय दो, सम्मान दो”,“वादे निभाओ सरकार” जैसे नारों से धरना स्थल गूंज उठा. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा.
रसोइया संघ की क्या हैं मांगें
छत्तीसगढ़ मध्यान्ह भोजन रसोइया संघ को कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए
सरकार द्वारा किया गया 50% मानदेय बढ़ोतरी का वादा तुरंत पूरा किया जाए.
छात्र संख्या कम होने के नाम पर रसोइयों को निकाले जाने की प्रक्रिया बंद हो और अंशकालीन रसोइयों को पूर्णकालीन किया जाए.
बच्चों के लिए भोजन, खुद के लिए संघर्ष
धरने में शामिल महिलाओं ने भावुक होते हुए कहा कि वे रोज़ स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन बनाती हैं, लेकिन अपने बच्चों और परिवार के लिए भोजन जुटाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है. उन्होंने बताया कि जो मानदेय उन्हें दिया जाता है, वह इतना कम है कि परिवार चलाना तो दूर, दो जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाती है.
चुनावी वादे, सत्ता में चुप्पी
रसोइया संघ का आरोप है कि चुनाव से पहले सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वे कई बार आंदोलन कर चुकी हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं.
संघ ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.