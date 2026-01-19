छत्तीसगढ़ रसोइया संघ को रायपुर आने से रोका, सड़क पर ही धरने पर बैठे

ETV Bharat / state

रसोइया संघ की महिलाएं स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे इसी दौरान उन्हें महासमुंद में रोक दिया गया.

छत्तीसगढ़ रसोइया संघ
January 19, 2026

January 19, 2026

रायपुर: अपनी लंबित मांगों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मिलने रायपुर आ रहा छत्तीसगढ़ महिला-पुरुष मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का प्रतिनिधिमंडल आज रास्ते में ही रोक दिया गया. महासमुंद जिले के ग्राम गुढ़ियारी नदी मोड़ पर पुलिस प्रशासन ने रसोइया संघ को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित रसोइए वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए और शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी.

नीलू अंगारे के नेतृत्व में जा रहा था प्रतिनिधिमंडल

इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष नीलू अंगारे कर रही थीं. उनके साथ बड़ी संख्या में महिला रसोइया भी मौजूद थीं, जो अपनी मांगों को लेकर सीधे शिक्षा मंत्री से चर्चा करने रायपुर जा रही थीं. लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सभी को रास्ते में ही रोक दिया.

छत्तीसगढ़ रसोइया संघ का धरना (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंत्री से मिले बिना नहीं हटेंगे- रसोइया संघ

रोक लगाए जाने के बाद रसोइया संघ की महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं. पुलिस प्रशासन लगातार उन्हें हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन संघ की पदाधिकारियों ने साफ कह दिया कि जब तक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपनी बात नहीं रखी जाएगी, तब तक वे यहां से नहीं हटेंगी.

सड़क पर रसोइया संघ (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार को याद दिलाने जा रहे थे वादे-नीलू अंगारे

प्रदेश अध्यक्ष नीलू अंगारे ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी, तब अपने जन घोषणा पत्र में रसोइया संघ की मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था.
लेकिन अब सरकार बने दो साल बीत जाने के बाद भी उन वादों पर अमल नहीं हुआ. इसलिए आज वे शिक्षा मंत्री से मिलकर उन्हें उन्हीं वादों की याद दिलाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.

सोइया संघ को पुलिस ने रोका (ETV Bharat Chhattisgarh)

ये हैं रसोइया संघ की प्रमुख मांगें

रसोइया संघ ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के नाम निम्न प्रमुख मांगें रखी हैं:

  1. भाजपा के जन घोषणा पत्र के क्रमांक 22 में घोषित 50% वृद्धि को तत्काल लागू किया जाए.
  2. फरवरी-मार्च में आने वाले बजट में रसोइया संघ की मांगों को शामिल किया जाए
  3. 6 से 9 तारीख तक होने वाली समीक्षा बैठक में रसोइयों के मानदेय का बजट में प्रावधान किया जाए

प्रमुख मांगें:

  • कलेक्टर दर से मानदेय
  • 50% मानदेय वृद्धि
  • ड्रेस कोड लागू किया जाए
  • मेडिकल सुविधा दी जाए
  • बिना कारण रसोईया को निकाले जाने पर रोक लगे

सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे रसोइया, बढ़ सकता है आंदोलन

जिस तरह से रसोइया संघ को राजधानी पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है, उससे नाराजगी और बढ़ गई है. संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो यह आंदोलन प्रदेशव्यापी रूप ले सकता है.

January 19, 2026

छत्तीसगढ़ रसोइया संघ
COOKS ASSOCIATION CHHATTISGARH
CHHATTISGARH NEWS
GAJENDRA YADAV
COOKS ASSOCIATION PROTEST

