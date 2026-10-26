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हाउसिंग बोर्ड को झटका, 21.83 लाख ब्याज समेत लौटाने का आदेश, राज्य उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, 30 दिन का दिया समय

हाउसिंग बोर्ड को झटका, 21.83 लाख ब्याज समेत लौटाने का आदेश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: राज्य उपभोक्ता आयोग ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को बड़ा झटका दिया है. आयोग ने राजनांदगांव की अटल विहार आवास योजना से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है. आयोग ने गृह निर्माण मंडल को शिकायतकर्ताओं की जमा राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं, मानसिक कष्ट के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा और 20 हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा. आयोग ने सभी भुगतानों के लिए 30 दिनों की समयसीमा तय की है. यानी जमा राशि के अलावा हाउसिंग बोर्ड को मुआवजे और वाद व्यय का भुगतान भी करना होगा.

21.83 लाख रुपये लौटाने होंगे, 2019 से जुड़ेगा ब्याज छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ताओं को उनकी जमा राशि 21 लाख 83 हजार 567 रुपये वापस की जाए. इस राशि पर 19 फरवरी 2019 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा. इसके अलावा मानसिक कष्ट और उत्पीड़न के लिए 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति और 20 हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक, सभी भुगतान निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर किए जाने हैं.