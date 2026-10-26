हाउसिंग बोर्ड को झटका, 21.83 लाख ब्याज समेत लौटाने का आदेश, राज्य उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, 30 दिन का दिया समय
राजनांदगांव की अटल विहार आवास योजना से जुड़े मामले में सुनाया फैसला, 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा राशि लौटानी होगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 3:00 PM IST
रायपुर: राज्य उपभोक्ता आयोग ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को बड़ा झटका दिया है. आयोग ने राजनांदगांव की अटल विहार आवास योजना से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है. आयोग ने गृह निर्माण मंडल को शिकायतकर्ताओं की जमा राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं, मानसिक कष्ट के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा और 20 हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा. आयोग ने सभी भुगतानों के लिए 30 दिनों की समयसीमा तय की है. यानी जमा राशि के अलावा हाउसिंग बोर्ड को मुआवजे और वाद व्यय का भुगतान भी करना होगा.
21.83 लाख रुपये लौटाने होंगे, 2019 से जुड़ेगा ब्याज
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ताओं को उनकी जमा राशि 21 लाख 83 हजार 567 रुपये वापस की जाए. इस राशि पर 19 फरवरी 2019 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा. इसके अलावा मानसिक कष्ट और उत्पीड़न के लिए 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति और 20 हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक, सभी भुगतान निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर किए जाने हैं.
मकान के निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल
दरअसल, यह मामला राजनांदगांव की अटल विहार आवास योजना का है. शिकायतकर्ता गीता शुक्ला और निर्मल शुक्ला ने योजना के तहत आवास प्राप्त करने के लिए 21 लाख 83 हजार 567 रुपये जमा किए थे. शिकायतकर्ताओं का कहना था कि आवास का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया. उन्होंने इस संबंध में अपनी शिकायतें भी दर्ज कराईं, लेकिन उनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने आवंटन निरस्त कर अपनी जमा राशि योजना की शर्तों के अनुसार ब्याज सहित वापस करने की मांग की.
हाउसिंग बोर्ड ने ब्याज देने से किया था इनकार
मामले में गृह निर्माण मंडल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आवंटित आवास का निर्माण पूरा हो चुका था और शिकायतकर्ताओं को मकान का कब्जा लेने के लिए कहा गया था. मंडल ने यह भी दलील दी कि आवंटन निरस्त होने की स्थिति में नियमानुसार निर्धारित कटौती के बाद राशि लौटाई जा सकती है और उस पर ब्याज देना आवश्यक नहीं है. हालांकि, आयोग ने योजना की शर्तों और मामले के तथ्यों के आधार पर इस विवाद पर विचार किया.
योजना की शर्तों को माना अहम, राशि नहीं लौटाना सेवा में कमी
राज्य उपभोक्ता आयोग ने पाया कि आवास योजना की शर्तों में स्पष्ट प्रावधान था कि यदि हितग्राही निर्माण कार्य या उसमें किए गए सुधारों से संतुष्ट नहीं है और आवंटन निरस्त किया जाता है, तो जमा राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस की जाएगी.
आयोग ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा लिखित आवेदन देने के बावजूद उनकी राशि वापस नहीं की गई. बाद में संबंधित मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया, लेकिन शिकायतकर्ताओं को उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं हुआ. आयोग के मुताबिक, जब योजना की शर्तें ही उपभोक्ता को ब्याज सहित राशि वापस पाने का अधिकार देती हैं, तो वैध आवेदन के बावजूद भुगतान नहीं करना सेवा में कमी है.
9 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया फैसला
यह फैसला प्रकरण क्रमांक SC/221CC/57/2019, गीता शुक्ला एवं निर्मल शुक्ला बनाम संपदा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, राजनांदगांव में 9 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया.आयोग के इस आदेश में उपभोक्ताओं की जमा राशि, उस पर ब्याज, मानसिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति और वाद व्यय जैसे पहलुओं पर राहत दी गई है.
उपभोक्ताओं के अधिकारों पर आयोग का जोर
इस फैसले से साफ है कि आवास योजना की शर्तों के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती. निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायत हो और योजना के नियम जमा राशि ब्याज सहित लौटाने का प्रावधान करते हों, तो संबंधित संस्था अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.