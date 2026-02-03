ETV Bharat / state

डाक विभाग के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, परिवादी को 2 करोड़ भुगतान का आदेश

परिवादी अनिल कुमार पाण्डेय, उनकी पत्नी एवं पुत्री द्वारा डाक बचत अभिकर्ता भूपेन्द्र पाण्डेय एवं आकांक्षा पाण्डेय के माध्यम से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डाकघर में अगस्त 2016 से नवंबर 2020 के बीच कुल 19 टीडीआर खाते एवं 02 आवर्ती जमा खाते खुलवाए गए थे. इन खातों की कुल परिपक्वता राशि लगभग 1 करोड़ 97 लाख रुपये थी.

​रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग की सेवा में गंभीर कमी पाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि डाक विभाग के कर्मचारियों और एजेंट की मिलीभगत से किसी खाताधारक के साथ धोखाधड़ी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डाक विभाग की होगी.इस मामले में आयोग ने पीड़ितों को ब्याज सहित लगभग 2 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है.

परिवादीगण के अनुसार पूर्व खातों की परिपक्वता राशि के पुनर्निवेश के लिए पोस्ट मास्टर के नाम से चेक जारी किए गए थे. एजेंट द्वारा सभी खातों की पासबुक दी गई, जिन पर पोस्ट ऑफिस की सील और पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर थे, जिससे खाताधारकों को किसी भी तरह की शंका नहीं हुई.

अनुमति बिना खातों से आहरण का आरोप

परिवाद में आरोप लगाया गया कि डाक विभाग के पोस्ट मास्टर ने एजेंट से मिलीभगत कर बिना खाताधारकों की अनुमति के खातों से आहरण की अनुमति दे दी. इस संबंध में लिखित शिकायत डाक विभाग को दी गई, लेकिन न तो खातों को ब्लॉक किया गया और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई.

डाक विभाग का बचाव, आयोग ने नहीं माना

डाक विभाग ने आंतरिक जांच का हवाला देते हुए एजेंट को दोषी ठहराया और कहा कि पासबुक में कूटरचना एजेंट द्वारा की गई है, इसलिए विभाग जिम्मेदार नहीं है. साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि एजेंट की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाती है. हालांकि, आयोग ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता के बिना यह सब संभव नहीं था.

आयोग की सख्त टिप्पणी, सेवा में कमी साबित

राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चैरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने दस्तावेजों और पासबुक को देखने के बाद माना कि विभाग ने दोषी एजेंट के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जो स्पष्ट रूप से सेवा में कमी को दर्शाता है.

45 दिन में भुगतान का आदेश

आयोग ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए भारतीय डाक विभाग को 45 दिवस के भीतर निम्न राशि भुगतान करने के आदेश दिए—



• 18 टीडीआर खातों की परिपक्वता राशि: ₹1,91,39,965/- (परिवाद दिनांक 20.11.2023 से 6% वार्षिक साधारण ब्याज सहित)

• मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न हेतु क्षतिपूर्ति: ₹1,00,000/-

• वाद व्यय: ₹15,000/-

डाक निवेशकों के लिए अहम नजीर

यह फैसला डाक बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लाखों खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है, जिसमें स्पष्ट संदेश दिया गया है कि एजेंट और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुए नुकसान की जिम्मेदारी विभाग से नहीं टाली जा सकती.