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आरक्षण बिल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महिला नेताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा- भ्रम ना फैलाएं, 2023 का बिल करे लागू

आरक्षण बिल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महिला नेताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महिला आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की महिला नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोंडागांव/ महासमुंद: महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की महिला नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला. बीजेपी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया. कोंडागांव में पीसीसी प्रभारी डॉ. लक्ष्मी ध्रुव ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया बल्कि उसकी आड़ में रखे गए परिसीमन का किया. वहीं महासमुंद में भी विधायक कविता प्राण लहरे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ है. विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को बीजेपी से ज्यादा टिकट कांग्रेस ने दी.

कोंडागांव में डॉ. लक्ष्मी ध्रुव ने स्पष्ट किया कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023” के तहत महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन चुका है. इसके बावजूद केंद्र सरकार इसे लागू नहीं कर रही है, जो उसके इरादों पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लागू करने का प्रयास था.

जब 2026-27 में नई जनगणना प्रस्तावित है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन क्यों किया जा रहा है. यदि सरकार वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो मौजूदा सीटों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता है.- डॉ लक्ष्मी ध्रुव, पीसीसी प्रभारी

2023 का बिल लागू करे सरकार- डॉ. ध्रुव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महासमुंद में कविता प्राण लहरे ने गिनाई कांग्रेस की उपलब्धि

महासमुंद के कांग्रेस भवन में कांग्रेस की बिलाईगढ़ से विधायक कविता प्राण लहरे ने कहा कि केंद्र सरकार महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लागू करने में गंभीर नहीं है. कांग्रेस शुरू से महिला आरक्षण की पक्षधर रही है. पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकारों ने किया.

मैं स्वयं अनुसूचित जाति से विधायक हूं यह कांग्रेस की ही देन है. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 18 सीट पर टिकट दिया. बीजेपी चाहे तो 2023 का बिल लागू कर महिला आरक्षण दे सकती है- कविता प्राण लहरे, विधायक

महासमुंद में कविता प्राण लहरे ने गिनाई कांग्रेस की उपलब्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी फैला रही भ्रम- द्वारिकाधीश यादव

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि, मोदी सरकार 2014 से सिर्फ जनता को गुमराह करने, बड़े-बड़े वादे करने और प्रचार करने में लगी है. उन्होंने कहा कि, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि, भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देशभर में भ्रम फैला रही है, जबकि सच्चाई यह है कि, महिलाओं को अधिकार देने में लगातार देरी की जा रही है.

इस दौरान पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर, पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक चंद्राकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राशि महिलांग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अन्नू चंद्राकर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.