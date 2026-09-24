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EXPLAINER: मिशन 2028 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, प्रशिक्षण के बाद अब प्रभारी के ‘प्लान’ का इंतजार, बनेगी सत्ता वापसी की रणनीति

कांग्रेस का तीन दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 30 अगस्त से 1 सितंबर तक जगदलपुर में आयोजित हुआ. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और एआईसीसी सचिव राजेश तिवारी समेत वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया. शिविर में संगठन की कार्यप्रणाली, ब्लॉक और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका और बस्तर से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई. इसी के साथ प्रदेश के सभी पांचों संभागों में होने वाले प्रशिक्षण अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई.

कांग्रेस ने मिशन 2028 की तैयारियों के तहत प्रदेश के पांचों संभागों में संगठनात्मक प्रशिक्षण अभियान चलाया. इसकी शुरुआत 30 अगस्त से बस्तर संभाग के जगदलपुर से हुई और 22 सितंबर को रायपुर संभाग के प्रशिक्षण के साथ अभियान का समापन हुआ.

अब प्रशिक्षण अभियान पूरा होने के बाद पार्टी की नजर 27 सितंबर पर है, जब नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे. प्रदेश कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में संगठन की दिशा, चुनावी रणनीति और सरकार को घेरने के मुद्दों पर मंथन होगा. ऐसे में सवाल है कि प्रशिक्षण से मिले बूस्ट के बाद कांग्रेस की अगली चाल क्या होगी और क्या संभाग स्तर की तैयारियां 2028 के बड़े सियासी प्लान में बदल पाएंगी?

रायपुर. छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही करीब दो साल दूर हों, लेकिन कांग्रेस ने मिशन 2028 की तैयारियों को अभी से रफ्तार दे दी है. पांचों संभागों में हुए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों के जरिए कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों को संगठन की रीति-नीति, बूथ स्तर की मजबूती, मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लेकर जनसरोकार के मुद्दों को उठाने तक की ट्रेनिंग दी है.

इसके बाद 5 से 7 सितंबर तक दुर्ग संभाग में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण हुआ. इसमें संगठन संचालन, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया.प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और सह-प्रभारी सचिव एस. संपत और विजय जांगिड़ समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. प्रशिक्षण में बूथ और ब्लॉक स्तर की सक्रियता, जनहित के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों पर मंथन हुआ.

बिलासपुर में संगठन और संवाद पर फोकस

10 से 12 सितंबर तक बिलासपुर संभाग में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कांग्रेस सह-प्रभारी जरिता लैतफ्लांग ने शिविर का शुभारंभ किया.यहां संगठन के विस्तार, ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिका, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने पर चर्चा हुई. संगठनात्मक गतिविधियों को ज्यादा सक्रिय बनाने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.

सरगुजा में संगठनात्मक प्रशिक्षण का अगला चरण

15 से 17 सितंबर तक अंबिकापुर में सरगुजा संभाग का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और प्रभारी संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गैदू की मौजूदगी में प्रशिक्षण की शुरुआत हुई. संगठन की संरचना, पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां, कार्यकर्ताओं से संवाद और जमीनी स्तर पर संगठन को प्रभावी बनाने जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया.

रायपुर में पांचवें चरण के साथ अभियान पूरा

20 से 22 सितंबर तक रायपुर संभाग का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर हुआ. इसमें संभाग के सभी 74 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और मास्टर ट्रेनर शामिल हुए.शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन दिया.संगठन संचालन, अनुशासन, फील्ड वर्क, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने जैसे विषय प्रशिक्षण का हिस्सा रहे. इसके साथ ही बस्तर से शुरू हुआ पांचों संभागों का प्रशिक्षण अभियान पूरा हो गया.

प्रशिक्षण में इन मुद्दों पर मंथन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशिक्षण में इन मुद्दों पर मंथन

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर के मुताबिक इन प्रशिक्षण शिविरों का उद्देश्य केवल संगठनात्मक प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना भी था. उनके मुताबिक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति-नीति और सिद्धांतों के साथ-साथ बीजेपी और आरएसएस की राजनीति तथा राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी के आरोपों से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी गई. इसके अलावा मीडिया में अपनी बात किस तरह रखनी है, मुद्दों को किस तरह उठाना है, सोशल मीडिया के जरिए जनता तक बात कैसे पहुंचानी है और एआई जैसे नए तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है इन विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया गया. ठाकुर के मुताबिक 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता के साथ संवाद बढ़ाने और व्यवस्थित तरीके से संगठनात्मक काम करने पर भी जोर दिया गया.

प्रशिक्षण का कितना होगा फायदा

कांग्रेस का मानना है कि निचले स्तर पर प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आती है और उन्हें संगठन की भूमिका और जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी मिलती है. धनंजय सिंह ठाकुर के मुताबिक पहले जिला कांग्रेस अध्यक्षों का भी प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें एआईसीसी स्तर के नेताओं ने मार्गदर्शन दिया था. अब ब्लॉक स्तर तक प्रशिक्षण पहुंचने से संगठनात्मक काम को और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी. उनका कहना है कि जनता की समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से उठाने, सरकार के खिलाफ मुद्दों को जनता तक ले जाने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा.

प्रशिक्षण का कितना होगा फायदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस में संगठन बिखराव है एक बड़ी चुनौती

हालांकि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा के मुताबिक कांग्रेस के सामने असली चुनौती प्रशिक्षण के बाद संगठन को जमीन पर सक्रिय रखने की है. उनके अनुसार कांग्रेस में संगठनात्मक बिखराव एक बड़ी चुनौती रहा है. अलग-अलग स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, अनुशासन और एक दिशा में काम करना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

मिशन 2028 की तैयारी

पांचों संभागों में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कांग्रेस अब संगठन को चुनावी मोड में लाने की तैयारी में है. पार्टी की कोशिश ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक कमेटियों को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच लगातार मौजूद रखने की है. प्रशिक्षण में चुनावी तैयारियों, जनसंपर्क, सोशल मीडिया और स्थानीय मुद्दों पर काम करने की बात सामने आई है. राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिन सीटों पर कम अंतर से हारी, वहां की हार के कारणों की समीक्षा भी पार्टी की आगे की रणनीति का हिस्सा हो सकती है. यानी प्रशिक्षण के बाद अगला चरण केवल संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं, बल्कि चुनावी तैयारियों को जमीनी स्तर पर उतारने का होगा.

मिशन 2028 की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार को घेरने की रणनीति

कांग्रेस के प्रशिक्षण में सरकार को घेरने के लिए जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर फोकस की बात सामने आई है. कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए हैं और कहा है कि इन मुद्दों को कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा. वहीं राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा के मुताबिक आने वाले समय में बिजली, स्मार्ट मीटर, सरकारी भर्ती, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकते हैं. उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत, स्मार्ट मीटर और रोजगार से जुड़े मुद्दे सीधे आम लोगों से जुड़े हैं. चुनाव के करीब आने पर घोषणा पत्र में किए गए वादों के क्रियान्वयन का मुद्दा भी चर्चा में आ सकता है.

बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार

कांग्रेस के प्रशिक्षण अभियान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और उसके छात्र तथा युवा संगठनों में भी भ्रष्टाचार और अपराध का प्रशिक्षण दिए जाने का आरोप लगाया. इस तरह कांग्रेस जहां प्रशिक्षण शिविर को संगठन को मजबूत करने और 2028 की तैयारी से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर राजनीतिक हमला कर रही है.

नए प्रदेश प्रभारी की क्या भूमिका

अब कांग्रेस की आगे की रणनीति में नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत की भूमिका अहम होगी. कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर के मुताबिक पूर्व प्रभारी सचिन पायलट के समय संगठन को लेकर जो कार्ययोजना तैयार की गई थी, उसे आगे बढ़ाया जाएगा.

नए प्रभारी सुखदेव भगत के सामने संगठन में समन्वय बढ़ाने की चुनौती

सचिन पायलट के कार्यकाल में तैयार संगठनात्मक ढांचे को आगे बढ़ाने पर जोर

अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक बनी कमेटियों को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी

नए प्रभारी के मार्गदर्शन में आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा

संगठन को 2028 के चुनावी मोड में लाकर लंबे समय की रणनीति तैयार करना

आगे की क्या रणनीति?

27 सितंबर को प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के साथ बैठक प्रस्तावित है. पांचों संभागों के प्रशिक्षण के बाद यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अब तक दिए गए प्रशिक्षण को आगे संगठनात्मक कार्ययोजना में बदलने पर चर्चा हो सकती है. बैठक में संगठन को सक्रिय करने, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने, जमीनी मुद्दों को उठाने, सरकार के खिलाफ अभियान और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की दिशा पर चर्चा होने की संभावना है.यही बैठक प्रशिक्षण अभियान और 2028 की चुनावी तैयारी के बीच अगले चरण की कड़ी बन सकती है.

क्या सामने आएगा 2028 का रोडमैप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

27 सितंबर की बैठक में क्या होगा

नए प्रभारी का पहला बड़ा मंथन- सुखदेव भगत के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान संगठन के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा.

सुखदेव भगत के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान संगठन के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा. प्रशिक्षण की समीक्षा- पांचों संभागों में हुए प्रशिक्षण के बाद उसके अगले चरण पर विचार.

पांचों संभागों में हुए प्रशिक्षण के बाद उसके अगले चरण पर विचार. संगठन की दिशा तय- प्रदेश से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक आगे की कार्ययोजना पर चर्चा.

प्रदेश से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक आगे की कार्ययोजना पर चर्चा. सरकार के खिलाफ मुद्दे- जनहित के मुद्दों को लेकर आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर मंथन.

जनहित के मुद्दों को लेकर आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर मंथन. आगामी रणनीति का संकेत- बैठक के बाद कांग्रेस की 2028 केंद्रित रणनीति की तस्वीर कुछ और स्पष्ट हो सकती है.

क्या सामने आएगा 2028 का रोडमैप?

फिलहाल कांग्रेस ने 2028 के लिए कोई विस्तृत चुनावी रोडमैप सार्वजनिक नहीं किया है. लेकिन पांचों संभागों में लगातार प्रशिक्षण, ब्लॉक और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश और नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति को पार्टी की दीर्घकालिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा के मुताबिक नए प्रदेश प्रभारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन के भीतर समन्वय और एकजुटता बनाए रखने की होगी. उनके अनुसार कांग्रेस को निचले स्तर तक संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और प्रशिक्षण शिविर इसी दिशा में उठाया गया कदम हैं. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पांचों संभागों में हुए प्रशिक्षण से तैयार संगठनात्मक ढांचा किस तरह जमीनी गतिविधियों में बदलता है और 27 सितंबर की बैठक के बाद कांग्रेस की रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है.

यानी फिलहाल कांग्रेस ने मिशन 2028 की तैयारी का पहला चरण पांच संभागों में प्रशिक्षण के रूप में पूरा कर लिया है. अब नजर 27 सितंबर पर है, जहां नए प्रभारी के साथ संगठन की अगली चाल और 2028 की रणनीति का खाका तय होने की उम्मीद है.