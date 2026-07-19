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प्रदर्शन मोड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस: पंडरिया में जनसमस्याओं पर धरना, कांकेर में राजस्व मंत्री का पुतला फूंका

प्रदर्शन मोड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस, अलग-अलग जगह कई मुद्दों पर हल्लाबोल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पंडरिया/कांकेर: छत्तीसगढ़ में शनिवार को कांग्रेस ने अलग-अलग जिलों में जनसमस्याओं और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया. पंडरिया विधानसभा के कुंडा में युवा कांग्रेस ने बिजली संकट, स्मार्ट मीटर, खाद-बीज की कमी और किसानों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. वहीं कांकेर में नायब तहसीलदार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्व मंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया.

पंडरिया विधानसभा के सबसे बड़े ग्राम पंचायत कुंडा में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बस स्टैंड में धरना-प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में किसान, महिलाएं, श्रमिक और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने बढ़े हुए बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, अघोषित बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, खराब ट्रांसफॉर्मर, खाद-बीज की कमी, गन्ना किसानों के भुगतान, सड़क और पेयजल जैसी समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कई लोगों ने अपने बिजली बिल दिखाकर बढ़े हुए बिलों की शिकायत भी की.

कुंडा में बिजली और किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिजली कार्यालय का घेराव, पुलिस से धक्का-मुक्की

धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर बिजली कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. बाद में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 11 मांगों का समाधान करने की मांग की गई. युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

लोगों ने सुनाई अपनी परेशानी

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली पोल लगाने के नाम पर पैसे लेने के बावजूद काम नहीं हो रहा है. कुछ लोगों ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ने की शिकायत भी की. उनका कहना है कि कम बिजली उपयोग के बावजूद हजारों रुपये का बिल आ रहा है.

कांकेर में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस का प्रदर्शन

इधर कांकेर में नायब तहसीलदार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण ने पुराना बस स्टैंड में प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अधिवक्ता संघ और पटवारी संघ पहले ही संबंधित अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

कांकेर में राजस्व मंत्री का पुतला फूंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वतंत्र जांच और कार्रवाई की मांग

कांग्रेस ने मांग की कि संबंधित नायब तहसीलदार को तत्काल पद से हटाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए. नेताओं ने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा.