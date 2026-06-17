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बिजली के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्ला बोल, बढ़े दाम वापस लेने की मांग, जगह-जगह CM का फूंका पुतला

बिजली के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्ला बोल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और जिला विद्युत कार्यालय का घेराव कर दिया. प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर बिजली दरों में बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने और विद्युत संकट का स्थायी समाधान करने की मांग की.

बेमेतरा/MCB: बिजली के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर जिले में कांग्रेस विद्युत कार्यालय का घेराव कर रही है. बिजली की बढ़ी हुई दरों, अघोषित बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, स्मार्ट मीटर जैसे कई मुद्दों पर जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी कड़ी में बेमेतरा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया.

बेमेतरा में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्मार्ट मीटर का भी उठाया मुद्दा

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक और बेमेतरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने साय सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने हाल ही में एक ऐसा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है. सरकार अब स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर आम जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है.

कांग्रेस सरकार ने गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना शुरू की थी. लेकिन वर्तमान साय सरकार ने इसे बंद कर दिया और जनता पर महंगाई का दोहरा बोझ भी डाल दिया- आशीष छाबड़ा,जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष

ग्रामीण इलाकों में अघोषित कटौती और लो-वोल्टेज के कारण किसान त्रस्त हैं, सिंचाई करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.- हरीश साहू, जिला पंचायत सदस्य बेमेतरा

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भी जमकर नारेबाजी

जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मनेंद्रगढ़ के आमखेरवा चौक पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली दरों में की गई वृद्धि को जनविरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के बाद विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता (संभाग) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, मनेंद्रगढ़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. कर बढ़ी हुई विद्युत दरों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही आम जनता महंगाई की मार झेल रही है. ऐसे समय में बिजली दरों में वृद्धि से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भी जमकर नारेबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी

विद्युत विभाग के घेराव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि बढ़ी हुई बिजली दरें जल्द वापस नहीं ली गईं और अघोषित बिजली कटौती पर रोक नहीं लगी, तो यह आंदोलन केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगा. आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ेगी और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी.