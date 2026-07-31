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बढ़ती बिजली दर और स्मार्ट मीटर का विरोध, कांग्रेस का प्रदर्शन

कबीरधाम जिले के पोंडी स्थित बिजली विभाग कार्यालय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नवीन जायसवाल और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छबिलाल वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण बिजली कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया.

कवर्धा : बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर का कांग्रेस ने विरोध जताया. शुक्रवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर योजना को तुरंत वापस लेने, बढ़े हुए बिजली बिलों की समीक्षा करने और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की. कांग्रेस ने ये चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन और तेज होगा.

कवर्धा में स्मार्ट मीटर का विरोध (ETV BHARAT)

प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को पार करते हुए कार्यकर्ता बिजली विभाग के कार्यालय परिसर तक पहुंच गए, जहां उन्होंने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इससे आम उपभोक्ताओं, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से ज्यादा राशि वसूली जा रही है, जबकि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है. उन्होंने राज्य सरकार पर जनहित की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों से आम लोग परेशान हैं.

उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया गया है. उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बिजली की दर बढ़ाई गई है. सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. बिजली दर कम नहीं होगी और स्मार्ट मीटर लगाना बंद नहीं करेंगे तो उग्र आंदोलन होगा. जिसका 250 रुपए बिल आता था, उसका तीन हजार रुपए बिल आ रहा है. स्मार्ट मीटर की वजह से लोग परेशान हैं. जब से स्मार्ट मीटर लगा है, तब से बिजली बिल बढ़ा है और बिजली दर भी बढ़ी है- नवीन जायसवाल, जिलाअध्यक्ष, कांग्रेस

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही. कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें बिजली विभाग के अधिकारियों को देकर जल्द कार्रवाई की मांग की है.