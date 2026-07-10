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जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप, छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन, PM-CM का पुलता फूंका

जिला स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक प्रतिशोध, नेताओं ने कहा- प्रदेश में तानाशाही का माहौल है

Chhattisgarh Congress protest
जिला स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 7:05 PM IST

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धमतरी/दंतेवाड़ा/कांकेर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है. धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन से रैली निकालकर गांधी मैदान पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री साय का पुतला दहन किया गया. इस दौरान पुतला जलाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी पुतला जलाने में सफल रहे.

रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक प्रतिशोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस नेता रामगोपाल की गिरफ्तारी का विरोध

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया और बीजेपी सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर सरकार अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है.

प्रदेश में तानाशाही का माहौल है. ईडी और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियां निष्पक्षता खो चुकी हैं. रामगोपाल अग्रवाल का स्वास्थ्य भी खराब है, ये गिरफ्तारी सिर्फ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है.- लेखराम साहू, पूर्व विधायक

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कांग्रेस नेता रामगोपाल की गिरफ्तारी का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'विपक्षी नेताओं पर सिर्फ कार्रवाई'

पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन लालवानी और शरद लोहाना ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस की बढ़ती ताकत से घबराई हुई है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़ा है और डराने-धमकाने की राजनीति सफल नहीं होगी.

वहीं पूर्व महापौर विजय देवांगन और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चंद्राकर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हर चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है. उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पर हमला बताया.

पूर्व पीसीसी सचिव आनंद पवार और जिला पंचायत सदस्य कविता बाबर ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक नेता की गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की.

दंतेवाड़ा में भी प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे और आंदोलन की चेतावनी

संगठन महामंत्री अरविंद दोषी, ब्लॉक अध्यक्ष योगेश शर्मा और गौतम वाधवानी ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस नेताओं का कथित उत्पीड़न नहीं रुका तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का विरोध करते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया.

दंतेवाड़ा में भी प्रदर्शन

जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा ने जिला अध्यक्ष शकील मोहम्मद रिज़वी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर केंद्रीय एवं राज्य की जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का विरोध जताया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने "लोकतंत्र बचाओ", "भाजपा सरकार होश में आओ", "ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो", "तानाशाही नहीं चलेगी" और "विपक्ष की आवाज दबाना बंद करो" जैसे नारे लगाए. पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई.

भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों का राजनीतिक प्रतिशोध के लिए दुरुपयोग कर रही है. ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने के लिए किया जा रहा है.- शकील मोहम्मद रिज़वी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष

कांकेर में भी हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर में भी हल्लाबोल

कांकेर में भी शुक्रवार को पुराना बस स्टैंड में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने पुतला दहन किया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है.

भाजपा सरकार जनविरोधी नीतियां अपना रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लगातार निशाना बनाया जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी भी इसी कड़ी का हिस्सा है.- बसंत यादव, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी

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Last Updated : July 10, 2026 at 7:05 PM IST

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