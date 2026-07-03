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रायपुर के नकटी गांव में घरों को तोड़ने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, जिला मुख्यालयों में सीएम का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी

रायपुर के नकटी गांव में घरों को तोड़ने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते बस्तर में सीएम का पुतला दहन किया. कांग्रेस भवन के सामने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन करने के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई. इस दौरान कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री की तस्वीर भी जलाकर विरोध दर्ज कराया.

जगदलपुर/दंतेवाड़ा/कांकेर: रायपुर के माना स्थित ग्राम नकटी में तोड़े गए घरों के खिलाफ कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही है. बताया जा रहा है कि प्रस्तावित विधायक कॉलोनी (एमएलए कॉलोनी) के लिए 80 से अधिक गरीब परिवारों के मकानों, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी शामिल थे उन्हें तोड़ा गया है. इसके खिलाफ सीएम का पुतला दहन जिला कांग्रेस कमेटी ने किया है.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य का आरोप है कि राज्य सरकार ने बारिश के बीच ग्राम नकटी के 85 परिवारों को बेघर कर अमानवीय कदम उठाया है. सभी प्रभावित परिवारों को तत्काल उचित न्याय, पुनर्वास और मुआवजा दिया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पीसीसी के निर्देश पर आंदोलन को और तेज करेगी.

दंतेवाड़ा में बारिश के बीच प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दंतेवाड़ा में बारिश के बीच प्रदर्शन

दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष शकील मोहम्मद रिज़वी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय राजीव भवन में एकत्र हुए. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान तेज बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता डटे रहे. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा.

जिला कांग्रेस अध्यक्ष शकील मोहम्मद रिज़वी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि विधायक कॉलोनी के नाम पर गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. जिस समय सरकार को लोगों के सिर पर छत उपलब्ध कराने की चिंता करनी चाहिए, उस समय उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जो बेहद दुखद और निंदनीय है. प्रदर्शन में पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, जिला महामंत्री मनीष भट्टाचार्य सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

कांकेर में पुलिस से झूमाझटकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर में पुलिस से झूमाझटकी

कांकेर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी पुराना बस स्टैंड में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया. प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में आयोजित विरोध प्रदर्शन के तहत कांकेर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता एकत्रित हुए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिससे पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई. हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला दहन करने में सफल रहे.

जिला मुख्यालयों में सीएम का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसंत यादव ने आरोप लगाया कि विधायक आवास निर्माण के नाम पर नकटी गांव के 85 गरीब परिवारों के मकानों को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया. कार्रवाई के दौरान बच्चों की साइकिल, किताबें और घरेलू सामान मलबे में दब गए, जिससे परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.