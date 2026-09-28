सुखदेव भगत के पहले दौरे में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, SIR पर सियासी संग्राम, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस ने सुखदेव भगत के इस्तीफे की मांग की है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2026 at 9:02 PM IST
रायपुर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रदर्शन किया. राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के तौर पर सुखदेव भगत पहली बार बड़े विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी हुई.
सुखदेव भगत के पहले दौरे में कांग्रेस का प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के पहले दौरे के दौरान कांग्रेस ने SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया. रायपुर में हुए प्रदर्शन में सुखदेव भगत के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक, पूर्व मंत्री और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.
ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा से कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल मार्च निकाला और पुतला जलाया. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग रखी.
रायपुर में पुलिस से हुई हल्की झड़प
कलेक्ट्रेट पहुंचने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान देखने को मिली. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं.
सुखदेव भगत का BJP पर हमला
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सुखदेव भगत ने SIR के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस की आपत्तियां सामने रखीं.