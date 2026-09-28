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सुखदेव भगत के पहले दौरे में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, SIR पर सियासी संग्राम, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

रायपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

रायपुर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रदर्शन किया. राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के तौर पर सुखदेव भगत पहली बार बड़े विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी हुई.