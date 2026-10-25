दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की वोट बचाओ देश बचाओ महारैली, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तैयारी तेज
कांग्रेस ने 1 नवंबर के दिल्ली आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है. दीपक बैज ने अहम मीटिंग की है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 7:12 PM IST
रायपुर: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली होने जा रही है. इस रैली एवं आंदोलन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भागीदारी तय करने के लिए पीसीसी ने तैयारियां तेज कर दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में तैयारी बैठक की. इसमें उन्होंने पीसीसी की समन्वय समिति के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. कांग्रेस का यह आंदोलन चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर होना है.
दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेगा इंडिया गठबंधन
इंडिया गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली आयोजित की जाएगी. कांग्रेस ने इस आयोजन को देशव्यापी अभियान के महत्वपूर्ण चरण के रूप में तैयार किया है. रैली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) का मुद्दा उठेगा. इसके अलावा पात्र मतदाताओं के नामों को लेकर उठाई जा रही चिंताओं और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे. कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है.
दीपक बैज ने पदाधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
दिल्ली आंदोलन की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में बैठक ली. बैठक में पीसीसी की समन्वय समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे. प्रदेश से अधिक से अधिक नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. पार्टी की योजना के अनुसार, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता हवाई, रेल तथा सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचेंगे. सड़क मार्ग से जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पीसीसी की ओर से बड़ी संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है.
वोटर लिस्ट और मतदान के अधिकार का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस
वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस मतदाता सूची की शुद्धता, पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है. पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों के कारण पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. कांग्रेस के अनुसार, आंदोलन का उद्देश्य इन मुद्दों पर देशव्यापी चर्चा करना और चुनावी व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर जवाबदेही की मांग करना है. 1 नवंबर की महारैली में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की भागीदारी भी प्रस्तावित है.
कांग्रेस की मीटिंग में कई नेता रहे मौजूद
राजीव भवन में आयोजित तैयारी बैठक में महामंत्री सकलेन कामदार, पूर्व महापौर एजाज ढेबर, संयुक्त महामंत्री अजीत कुकरेजा, संयुक्त महामंत्री करूणा कुर्रे और सचिव संगीता दुबे सहित कई नेता मौजूद रहे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दिल्ली आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. पार्टी का जोर कार्यकर्ताओं के समन्वय और दिल्ली पहुंचने की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर है.