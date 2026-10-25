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दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की वोट बचाओ देश बचाओ महारैली, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तैयारी तेज

दिल्ली महारैली की तैयारी तेज ( ETV BHARAT )

रायपुर: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली होने जा रही है. इस रैली एवं आंदोलन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भागीदारी तय करने के लिए पीसीसी ने तैयारियां तेज कर दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में तैयारी बैठक की. इसमें उन्होंने पीसीसी की समन्वय समिति के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. कांग्रेस का यह आंदोलन चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर होना है.

दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेगा इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली आयोजित की जाएगी. कांग्रेस ने इस आयोजन को देशव्यापी अभियान के महत्वपूर्ण चरण के रूप में तैयार किया है. रैली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) का मुद्दा उठेगा. इसके अलावा पात्र मतदाताओं के नामों को लेकर उठाई जा रही चिंताओं और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे. कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है.