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Explainer: काका, महंत, बाबा और बैज: 4 पावर सेंटरों के बीच कांग्रेस की सियासत, आखिर किसके हाथ में असली कमान?

छत्तीसगढ़ कांग्रेस और उनके 4 बड़े नेताओं पर Explainer रिपोर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भूपेश बघेल: ओबीसी और ग्रामीण राजनीति के बड़े चेहरे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस एक मुद्दे पर हमेशा एकजुट दिखाई देती है और वह है हिंदुत्व का विरोध. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता समय-समय पर हिंदू संतों और हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते रहे हैं.

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हुईं और टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखकर इस्तीफा दिया था, वह सब जनता ने देखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने जनता के मुद्दों से ज्यादा आपसी राजनीति पर ध्यान दिया.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक जैसी प्रवृत्ति के लोग एक साथ आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि सरकार सही काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने कई शक्ति केंद्रों के सहारे लड़ा था और सत्ता में आने के बाद आपस में सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष भी देखने को मिला.

कांग्रेस की एकजुटता पर भाजपा का हमला, दीपक बैज का पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक तरफ गुटबाजी और कलह जैसी खबरों से कांग्रेस घिरी रहती है. वहीं हाल ही में सूरजपुर आंदोलन के दौरान चारों नेताओं की एक मंच पर मौजूदगी दिखी. इससे फिर इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है कि कांग्रेस में 4 गुट हैं या ये 4 नेता 4 पिलर के रूप में हैं. इन चारों नेताओं के प्रभाव, पकड़ समेत सभी पहलुओं पर पढ़िए ये Explainer रिपोर्ट-

रायपुर. छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों भाजपा के खिलाफ संघर्ष से ज्यादा पार्टी के चार बड़े शक्ति केंद्रों की चर्चा हो रही है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ये चारों नेता अपने-अपने सामाजिक आधार, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक कद के कारण कांग्रेस की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं.

भाजपा ने बताया खुद को कैडर आधारित पार्टी

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और जनता के हित में काम करती है. उन्होंने कहा कि भाजपा को लाभ किसी नेता के कारण नहीं बल्कि जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिलता है.

मजबूत विपक्ष की जरूरत लेकिन कांग्रेस से उम्मीद कम: भाजपा

अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने भूपेश बघेल और कांग्रेस नेतृत्व पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो अपने नेताओं के नहीं हुए, वे जनता के क्या होंगे.

सूरजपुर की तस्वीर पर भी भाजपा की चुटकी

हाल ही में सूरजपुर आंदोलन में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और दीपक बैज की एक साथ मौजूदगी पर भी भाजपा ने टिप्पणी की. अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दिखावे के लिए साथ आना अलग बात है, लेकिन वास्तविकता में नेताओं के बीच मतभेद बने हुए हैं.

सिंहदेव को अध्यक्ष पद मांगना पड़ा: भाजपा का दावा

अग्रवाल ने कहा कि टीएस सिंहदेव जैसे वरिष्ठ नेता को भी संगठन में अपनी भूमिका को लेकर सार्वजनिक तौर पर चर्चा करनी पड़ती है. उन्होंने दीपक बैज के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें सिंहदेव को राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका दिए जाने की बात कही गई थी.

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पुराने आरोपों की याद दिलाकर भाजपा का हमला

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में एक समय ऐसा भी आया जब सिंहदेव को लेकर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए गए. उन्होंने दावा किया कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस नेता एक होते हैं और बाद में फिर आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है.

कांग्रेस का पलटवार, 'एकता से घबराई भाजपा'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा को सूरजपुर की तस्वीर देखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एकजुटता देखकर भाजपा की नींद उड़ गई है और इसलिए वह लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है.

सभी वरिष्ठ नेताओं का मिला आशीर्वाद: बैज

दीपक बैज ने कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने में पार्टी नेतृत्व के साथ-साथ भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा सहित सभी वरिष्ठ नेताओं का सहयोग और आशीर्वाद मिला है.

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फूट डालो और शासन करो की नीति बंद करे भाजपा

बैज ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता मिलकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा को कांग्रेस में फूट डालने की राजनीति छोड़ देनी चाहिए.

राजनीतिक विश्लेषण: कांग्रेस में चार पिलर या चार गुट?

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा का कहना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज कांग्रेस के चार मजबूत स्तंभ हैं. हालांकि पार्टी कुछ हद तक बिखरी हुई दिखाई देती है.

कांग्रेस में अलग-अलग नेताओं के समर्थक

उचित शर्मा के अनुसार कांग्रेस में कुछ कार्यकर्ता भूपेश बघेल के साथ हैं, कुछ टीएस सिंहदेव के साथ, कुछ चरणदास महंत के साथ और कुछ दीपक बैज के साथ जुड़े हुए हैं. इसी कारण पार्टी में कई शक्ति केंद्र दिखाई देते हैं.

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चुनाव के समय एकजुटता की जरूरत

शर्मा का मानना है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के सभी नेताओं को एक साथ आना होगा, क्योंकि जनता भी उन्हें एक मंच पर देखना चाहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पुराने राजनीतिक अनुभवों से सीख ली है. राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में दो या अधिक शक्ति केंद्रों की राजनीति का असर देखा गया है. अब पार्टी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करती दिखाई दे रही है.

एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलेगी कांग्रेस

शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को केवल एक व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. जब तक सामूहिक नेतृत्व की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा. 2018 में कांग्रेस नेतृत्व एकजुट दिखाई दिया था, जिसका फायदा पार्टी को मिला. वहीं 2023 में अलग-अलग शक्ति केंद्रों की चर्चा ने नकारात्मक प्रभाव डाला.

सिंहदेव को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने वाले बयान पर राय

दीपक बैज द्वारा टीएस सिंहदेव को राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका देने की बात पर उचित शर्मा ने कहा कि इसे विवाद की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. वरिष्ठ नेता के लिए बड़ी भूमिका की बात करना स्वाभाविक है.

वर्तमान में कांग्रेस साथ तो दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरह एकजुट नहीं है. टुगेदर और ऑल टुगेदर के बीच के अंतर को समझना होगा.- उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

सूरजपुर आंदोलन की तस्वीर का राजनीतिक संदेश

शर्मा के अनुसार सूरजपुर आंदोलन में चारों नेताओं का एक साथ दिखना केवल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता को एकजुटता का संदेश देने की रणनीति भी थी.

कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है?

उचित शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास बताता है कि पार्टी को विपक्ष से ज्यादा नुकसान कई बार आंतरिक गुटबाजी से हुआ है. 2003 से लेकर अब तक के चुनावी इतिहास में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं.

केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका पर सवाल

उन्होंने कहा कि कई बार कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी प्रदेश इकाइयों में उभरते शक्ति केंद्रों को लेकर स्पष्ट रणनीति नहीं बना पाता, जिससे गुटबाजी की स्थिति बनी रहती है.

चारों पिलर साथ आए बिना नहीं बनेगी मजबूत कांग्रेस

उचित शर्मा का मानना है कि यदि कांग्रेस को 2028 में मजबूत विकल्प बनना है तो भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज को केवल मंच साझा करने से आगे बढ़कर वास्तविक राजनीतिक समन्वय स्थापित करना होगा.

हाथ ही नहीं, दिल भी मिलने चाहिए

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक एकजुटता है. काका, महंत, बाबा और बैज चारों अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत स्तंभ हैं, लेकिन सत्ता की मजबूत दावेदारी तभी संभव होगी जब ये चारों नेता केवल हाथ नहीं बल्कि दिल से भी एक साथ खड़े दिखाई देंगे. 2028 का चुनाव तय करेगा कि यह एकजुटता केवल तस्वीरों तक सीमित थी या वास्तव में संगठन के भीतर भी मौजूद थी.

किसका प्रभाव सबसे ज्यादा?