कौशांबी में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी गिरफ्तार; PM मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में हुई कार्रवाई, दिल्ली पुलिस साथ ले गई
थानाध्यक्ष महेवाघाट धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह दिल्ली पुलिस डक शरीरा गांव के रहने वाले विनोद तिवारी को गिरफ्तार करने आई हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 3:44 PM IST
कौशांबी : छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पीसीसी संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने कौशांबी से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के मामले में यह कार्रवाई की गई है. रायपुर के रहने वाले विनोद तिवारी एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने कौशांबी आए हुए थे. महेवाघाट थाना क्षेत्र के डक शरीरा गांव से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है.
जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी और कांग्रेस के पीसीसी संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी अपने पिता के पिंडदान के लिए संगम आए थे. इस दौरान वह कौशांबी के महेवाघाट थाना क्षेत्र के अपने पैतृक गांव डक शरीरा पहुंचे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि फरवरी माह में पीसीसी संयुक्त महामंत्री ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है.
असहिष्णु भाजपा...— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) March 14, 2026
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में अपने पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंचे पीसीसी संयुक्त महामंत्री श्री विनोद तिवारी को दिल्ली पुलिस ने मोदीजी के खिलाफ 3 फरवरी को किए गए पोस्ट के वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। pic.twitter.com/UM3cbnKb0q
कांग्रेस के पीसीसी संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी ने बताया कि 3 फरवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था. जिसको लेकर दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि वह गया करने आये हुए थे. पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर जा रही है.
इस गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि "अपने बाबूजी के पिंडदान के लिए संगम आए कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को दिल्ली पुलिस ने फरवरी के एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया है..."
थानाध्यक्ष महेवाघाट धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह दिल्ली पुलिस डक शरीरा गांव के रहने वाले विनोद तिवारी को गिरफ्तार करने आई हुई थी. आरोपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई पोस्ट किया था, जिस पर उनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज है. उसके संबंध में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया है. पुलिस उन्हें लेकर दिल्ली चली गई है.
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