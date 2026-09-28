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विधायक दल की बैठक में महंत बोले- हमारी बने सरकार, राहुल बने प्रधानमंत्री, सुखदेव भगत ने कहा- वोट चोरी से समानता के अधिकार का हो रहा हनन

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार बनाने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना

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कांग्रेस विधायक दल की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 12:25 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार को रायपुर स्थित प्रतिपक्ष निवास कार्यालय में आयोजित हुई. बैठक में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव समेत कांग्रेस विधायक शामिल हुए. बैठक के बाद डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि संगठन का लक्ष्य कांग्रेस की सरकार बनाना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है. वहीं, सुखदेव भगत ने वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए चुनाव आयोग पर संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के हनन का आरोप लगाया.

महंत बोले- एकजुट होकर संगठन के लिए काम करेंगे

बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि विधायक दल के साथ मुलाकात कर विधानसभा में अब तक उठाए गए मुद्दों और हुई कार्रवाई की जानकारी प्रदेश प्रभारी को दी गई. उन्होंने कहा कि सुखदेव भगत आगे भी संगठन का मार्गदर्शन करते रहेंगे. महंत ने कहा कि प्रभारी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह आशीर्वाद देकर जा रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुखदेव भगत बोले- जनमुद्दों को सदन और सड़क पर उठाएंगे

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि विधायकों के साथ यह पहली बैठक मुख्य रूप से परिचय और प्रारंभिक चर्चा के लिए थी. इसमें जनमुद्दों की सूची, उन्हें विधानसभा में किस तरह उठाया गया और उन पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनमुद्दों को विधानसभा के भीतर और सड़कों पर किस तरह उठाया जाए, इसकी रणनीति तय की जाएगी.

स्मार्ट मीटर और बिजली बिल का मुद्दा

सुखदेव भगत ने स्मार्ट मीटर को भी प्रमुख जनमुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को अनिवार्य किए जाने और बिजली के बिलों में बढ़ोतरी से जुड़ी शिकायतों को कांग्रेस आगे उठाएगी. उन्होंने इसे आम लोगों और हर घर से जुड़ा मुद्दा बताया.

वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप

सुखदेव भगत ने वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि संविधान नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और उनके अनुसार वोट चोरी के माध्यम से इस अधिकार का हनन हो रहा है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर भी इस अधिकार के हनन का आरोप लगाया. भगत ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और वह स्वयं भी इसमें शामिल होंगे.

अगली बैठक में तय होगी आगे की रणनीति

प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जनमुद्दों को लेकर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी और विधानसभा के साथ-साथ सड़क पर आंदोलन एवं अन्य कार्यक्रमों की रणनीति तय होगी. रविवार की बैठक को उन्होंने विधायकों के साथ पहली परिचयात्मक बैठक बताया.

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