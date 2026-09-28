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विधायक दल की बैठक में महंत बोले- हमारी बने सरकार, राहुल बने प्रधानमंत्री, सुखदेव भगत ने कहा- वोट चोरी से समानता के अधिकार का हो रहा हनन

कांग्रेस विधायक दल की बैठक ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार को रायपुर स्थित प्रतिपक्ष निवास कार्यालय में आयोजित हुई. बैठक में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव समेत कांग्रेस विधायक शामिल हुए. बैठक के बाद डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि संगठन का लक्ष्य कांग्रेस की सरकार बनाना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है. वहीं, सुखदेव भगत ने वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए चुनाव आयोग पर संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के हनन का आरोप लगाया.