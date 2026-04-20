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महिला आरक्षण पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्लाबोल, नेताओं ने कहा- परिसीमन का इंतजार क्यों? तुरंत लागू हो पारित हो चुका अधिनियम

जीपीएम जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित होकर कानून बन चुका है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है. हालांकि, इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन को शर्त बनाया गया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इसी प्रक्रिया के नाम पर देरी कर रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता है. इसके लिए मौजूदा सीटों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है और परिसीमन का इंतजार जरूरी नहीं है.

छत्तीसगढ़: महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगा रही है कि वह इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रही है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण पास नहीं होने के पीछे की वजह बताई.

नारायणपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीवान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन थोपने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि 2023 में कानून बन चुका है, फिर देरी क्यों? 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना गलत है. नई जनगणना (2026-27) और जातिगत जनगणना के बाद ही प्रक्रिया होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार गंभीर है तो तुरंत आरक्षण लागू करे.

जिला कांग्रेस कमेटियों ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर जवाबी हमला बोला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कवर्धा में भी भाजपा पर हमला

कवर्धा में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण को बार-बार नया मुद्दा बनाकर पेश कर रही है, जबकि यह पहले ही कानून बन चुका है. कांग्रेस ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका महिला आरक्षण से सीधा संबंध नहीं है. इसे परिसीमन से जोड़कर मुद्दे को टाला जा रहा है. लोकसभा सीटें बढ़ाने और पुराने आंकड़ों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति है.

महासमुंद में भी कांग्रेस ने गिनाई उपलब्धि

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारिकाधीश यादव ने कांग्रेस भवन में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के साथ ही यह कानून का रूप भी ले चुका है. हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को भाजपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को संसद में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के रुप में पेश किया है. यह विधेयक महिला आरक्षण से सीधे तौर पर संबंधित था ही नहीं.

संसद में जो विधेयक गिरा वह लोकसभा परिसीमन की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जानी थीं.- द्वारिकाधीश यादव - विधायक खल्लारी

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इतिहास पर नजर डालें तो पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने की पहल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में की थी. हालांकि वह विधेयक उस समय राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था. बाद में 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में यह व्यवस्था लागू हुई, जिससे आज देशभर में लाखों महिलाएं स्थानीय शासन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. इसके अलावा, संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए 2010 में भी प्रयास हुए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था.

पंचायत आरक्षण का श्रेय भी कांग्रेस ने लिया

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत उनके शासन काल में हुई थी. इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पी.वी. नरसिम्हा राव के योगदान का भी उल्लेख किया गया.

भाजपा का पक्ष

वहीं भाजपा का कहना है कि सही प्रतिनिधित्व के लिए परिसीमन जरूरी है. अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण लागू होना चाहिए. कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ रही है.

आगे और तेज हो सकती है सियासत

महिला आरक्षण, जनगणना और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों के जुड़ने से यह राजनीतिक बहस आने वाले समय में और तेज हो सकती है. संसद से लेकर जनता तक इस पर चर्चा जारी रहने की संभावना है.