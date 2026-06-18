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बिजली बिल में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कांकेर में विधायक मंडावी बोले- लूट रही सरकार

जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेसवार्ता में मानपुर-मोहला विधायक इंद्रशाह मंडावी ने भाजपा सरकार को बिजली दरों के मुद्दे पर घेरा

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बिजली बिल में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 3:25 PM IST

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कांकेर: छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बिजली दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को जनता पर आर्थिक हमला बताया है. कांकेर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर उपभोक्ताओं को महंगे बिजली बिलों के जरिए लूटने का आरोप लगाया.

बढ़ते बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों को लेकर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पांचवीं बार बढ़ी दर

कांकेर के राजीव भवन में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में मानपुर-मोहला विधायक इंद्रशाह मंडावी ने भाजपा सरकार को बिजली दरों के मुद्दे पर घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की दरों में पांचवीं बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंपों की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि की गई है. भाजपा सरकार राहत देने के बजाय लगातार बिजली महंगी कर रही है.- इंद्रशाह मंडावी, मोहला मानपुर विधायक

ऑनलाइन-ऑफलाइन बिल में अंतर

कांग्रेस विधायक ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई उपभोक्ताओं को सामान्य से तीन से चार गुना अधिक बिजली बिल मिल रहे हैं. साथ ही उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना लोड क्षमता बढ़ाने जैसे मामलों की शिकायतें सामने आ रही हैं. इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन बिलों में अंतर होने के भी बात कही.

स्मार्ट मीटर का मुद्दा गरमाया

स्मार्ट मीटरों को लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं. मंडावी का कहना है कि स्मार्ट मीटर वास्तविक खपत से अधिक बिजली उपयोग दर्ज कर रहे हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बिल और अर्थदंड का बोझ डाला जा रहा है. कांग्रेस का दावा है कि प्रदेशभर से स्मार्ट मीटरों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी, बिजली बिल हाफ योजना का बंद होना और स्मार्ट मीटरों के जरिए अधिक खपत दर्ज करना ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है. पार्टी ने सरकार से स्मार्ट मीटर व्यवस्था की समीक्षा करने और बढ़े हुए बिजली बिलों से जनता को राहत देने की मांग की है.

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