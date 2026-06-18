स्मार्ट मीटर और बढ़ी दरें जनता पर अत्याचार, यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी वापस हों स्मार्ट मीटर: अरुण वोरा
बिजली के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गई है, अरुण वोरा ने बालोद में कहा कि, यूपी सरकार से सूबे की सरकार सीख ले
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 2:59 PM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बिजली की बढ़ती कीमतों और स्मार्ट मीटरों की कथित गड़बड़ियों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. बालोद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए इसे जनता पर सीधा आर्थिक अत्याचार बताया. उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी जनहित में स्मार्ट मीटर वापस लेने का फैसला करना चाहिए. मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक संगीता सिन्हा सहित जिलाध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी मौजूद रहे.
5 बार में कमरतोड़ बढ़ोतरी, किसान भी नहीं बख्शे गए
पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि भाजपा सरकार के आते ही जनता पर महंगाई का बोझ लाद दिया गया है. सरकार बनने के बाद यह लगातार पांचवीं बार है जब बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे और गैर-घरेलू (कमर्शियल) दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.
सरकार ने अन्नदाताओं को भी नहीं बख्शा है; कृषि पंपों की बिजली दरों में भी 40 पैसे की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है. इसके अलावा हाल ही में 12% विद्युत ईंधन अधिभार (एमपीपीएस) अलग से थोपा गया था.- अरुण वोरा, पूर्व विधायक
'हाफ बिजली बिल' योजना बंद
वोरा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 2 पैसे की बढ़ोतरी की थी, और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना से प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिल रही थी. भाजपा सरकार ने न केवल इस राहत योजना को बंद कर दिया, बल्कि जून के महीने में ही प्रदेश के 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सामान्य से तीन गुना अधिक बिल थमा दिया. आज जनता बिजली कटौती से भी जूझ रही है और अनाप-शनाप बिलों से भी परेशान है.
स्मार्ट मीटर से कैसे हो रहा खेल?
पूर्व विधायक ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग उपभोक्ताओं को लूटने का जरिया बन चुका है. उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर सामान्य मीटरों की तुलना में बेहद तेज भाग रहे हैं, जिससे वास्तविक खपत से कहीं ज्यादा रीडिंग आ रही है. इसी बढ़ी हुई रीडिंग का बहाना बनाकर विभाग बिना उपभोक्ता की सहमति के उनका 'अनुबंध भार' (सेंक्शंड लोड) खुद-ब-खुद बढ़ा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है.
इसके बाद एग्रीमेंट से अधिक खपत बताकर उपभोक्ताओं पर भारी-भरकम अर्थदंड (पेनल्टी) जोड़कर बिल भेजे जा रहे हैं. इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं को एक ही महीने में ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से अलग-अलग बिल भेजकर भ्रमित और परेशान किया जा रहा है.
यूपी सरकार से सीख ले सूबे की सरकार
अरुण वोरा ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता के विरोध को देखते हुए स्मार्ट मीटर वापस लेने का निर्णय लिया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी अपनी जिद छोड़नी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस नहीं लिया और स्मार्ट मीटरों के नाम पर चल रही इस मनमानी को बंद नहीं किया, तो कांग्रेस जनता के हक के लिए सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी.